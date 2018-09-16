24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)

  2. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  3. بائعــــــــــة البطبــــــــــوط (5.00)

  4. ترامب يُجرب رسائل تحذير إلى الهواتف المحمولة (5.00)

  5. إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى
هسبريس - و.م.ع
الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:40

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال.

وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عشية ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وأوضح الخطيب، أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس على شكل مجموعات متتالية، مشيرا إلى أن المستوطنين المتطرفين المقتحمين قاموا بجولات في الأقصى تحت حراسة من أفراد الشرطة التي رافقتهم ووفرت لهم الحماية لأداء صلواتهم في ساحات المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.