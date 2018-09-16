مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى

هسبريس - و.م.ع

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال.

وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عشية ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وأوضح الخطيب، أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس على شكل مجموعات متتالية، مشيرا إلى أن المستوطنين المتطرفين المقتحمين قاموا بجولات في الأقصى تحت حراسة من أفراد الشرطة التي رافقتهم ووفرت لهم الحماية لأداء صلواتهم في ساحات المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.