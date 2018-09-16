الكرملين ينفي صلة المتهميْن بتسميم سكريبال ببوتين

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الشخصين المشتبه بتورطهما في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال ليس لهما صلة بالرئيس فلاديمير بوتين أو الكرملين.

وقالت بريطانيا إن هذين الروسيين هما الكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف واتهمتهما بالشروع في قتل سكريبال وابنته يوليا برش مادة كيماوية على الباب الخارجي لمنزل سكريبال في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا في مارس.