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كُتّاب وآراء
هذه شروط حيازة إقامة طويلة الأمد في الإمارات
أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد.
وكان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في وقت سابق الأحد، عبر تغريدة عبر"تويتر" اعتماد قانون "يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد".
وبحسب الوكالة، فقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانونا "يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة".
و"تهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة".
وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".
وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
Imagine you stay at United states or European union for 10 years and ypu have the nationality.
while you stay one century in saoudi arabia Uae or Qatar you will never have Nationality