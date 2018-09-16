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الرئيسية | خارج الحدود | هذه شروط حيازة إقامة طويلة الأمد في الإمارات

هذه شروط حيازة إقامة طويلة الأمد في الإمارات

هذه شروط حيازة إقامة طويلة الأمد في الإمارات
هسبريس - متابعة
الأحد 16 شتنبر 2018 - 18:35

أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في وقت سابق الأحد، عبر تغريدة عبر"تويتر" اعتماد قانون "يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد".

وبحسب الوكالة، فقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانونا "يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة".

و"تهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة".

وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".

وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hicham الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:09
التقاعد في المغرب افضل من دول العالم باكمله قاليك بعد الخامسة والخمسين احنا باغين دابا اومال ايلا شرفنا بلادنا اولا
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24
2 - الواقعي الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:23
بتعبير اسهل بغيتي الاقامة جيب فلوسك و مرحبا.هذا لي عندو لفلوس لاش غادي يختار الامارات
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3 - ahmed الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:24
يقول المثل قطران بلادي و لا عسل البلدان
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10
4 - senator Ahmed الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:27
is not a good country to immigrants, by the way the same in all arabic countries.

Imagine you stay at United states or European union for 10 years and ypu have the nationality.

while you stay one century in saoudi arabia Uae or Qatar you will never have Nationality
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9
5 - عبدالله الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:36
هدا يهم أغنياء فقط دولة الإمارات لايستطيع أن يعيش فيها المتقاعد فطرة طويلة بدون العمل اسعار مرتفع جدا سواء في سكن نقل المعيشة بي شكل عام
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0
6 - صلاح صلاح الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:46
دخلنا لفرنسا سنة 1987 بعدما حصلت على الباكالوريا ادب فرنسي وبعد سنة بالتمام تزوجت وبعد ثلاتة أشهر تقدمت للحصول على الجنسية الفرنسية لم تشترط فرنسا أنذاك لا عقار ولا فلوس ولا أي ضمان ، الإمارات العربية تشترط شروط كأنك سوف تدخل إلى المريخ ، ثلاثة مرات وأنا أقضي العطل مع زوجتي في دبي ، الغلاء ، والحرارة والعمارات ، والتسويق ، والاسيويين ،والعبودية ، وأكثر الوافدين الاسيويين والعرب يعانون الفقر بسبب الغلاء والرواتب الهزيلة كما يقول المغاربة (شنعا عليا راني في الامارات ) انشري يا هسيريس
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7 - simo الأحد 16 شتنبر 2018 - 19:48
إقامة فقط للاغنياء الدين يريدون الهروب من أداء الضرائب في بلدهم الأصلي.فكرة لابأس بها لجلب رؤوس الأموال و لسد العجز الناتج عن انخفاض عائدات البترول رغم أن هذا الحل يبقى ترقيعي.الواجب على الاخوة الإماراتيين تشجيع التصنيع والفلاحة والاستتمار في العقول.
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