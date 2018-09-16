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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاقية سلام تاريخية تجمع إريتريا وإثيوبيا بالسعودية

اتفاقية سلام تاريخية تجمع إريتريا وإثيوبيا بالسعودية

اتفاقية سلام تاريخية تجمع إريتريا وإثيوبيا بالسعودية
هسبريس - الأناضول
الأحد 16 شتنبر 2018 - 20:50

وقعت إريتريا وإثيوبيا، الأحد، اتفاقية سلام تاريخية في مدينة جدة السعودية برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وقعا الاتفاقية.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

وعقب ذلك، قلد العاهل السعودي آبي أحمد وأفورقي "قلادة الملك عبدالعزيز" (أرفع وسام بالمملكة).

وقبيل التوقيع، التقى العاهل السعودي آبي أحمد وأفورقي، في حضور غوتيريش وعبد الله بن زايد.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس الإريتري، إلى السعودية، أمس، للتوقيع على الاتفاقية.

ويأتي اتفاق السلام، ضمن خطوات إيجابية لإنهاء الصراع الإثيوبي الإريتري.

ورسميًا، فتح البلدان، الثلاثاء الماضي، الحدود البرية الفاصلة بينهما، لتعلنا بذلك إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في إفريقيا.

وأغلق البلدان حدودهما المشتركة لعقدين من الزمن؛ على خلفية حرب اندلعت بينهما عام 1988.

وشهدت الجزائر، في دجنبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين أنهت الحرب الحدودية، لكنها لم تتمكن من تطبيع العلاقات بالكامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Ali الأحد 16 شتنبر 2018 - 20:59
نعم انها (مملكة السلام) المملكة العربية السعودية

تجمع بين الشعوب وتفتتح الحدود ، بلد الخير والسلام.

ومن يحاول ان يزعزعها يصبح جزيرة بلا حدود.
حفظ الله الجميع من كل مكروه ..
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-17
2 - PureMinded الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:05
بفتح الحدود بين اريتيريا و اثيوبيا تبقى هناك دولتان في افريقيا فقط حدودهما مغلقة لا شك انكم تعرفونهما.
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13
3 - ردا على علي الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:25
بتعليقك ترمز إلى قطر و حفر الخندق لجعلها جزيرة معزولة عن محيطها، و يا لالغرابة فتعليقك عن خبر مصالحة إثيوبيا و إريتريا اللثان تقاتلتا لسنين طويلة و فقدتا مئات الآلاف من الضحايا، و لا يجمعهم لا ثقافة و لا دين، و أخيرا جنحوا إلى السلم، و انت تشعل نار الفتنة بين الإخوة في الدين و الثقافة و الجوار ( ابحثوا عن ما يؤلف بين قلوبكم و لا تبحثون عن ما يفرق بينكم ) فإن الذئب ترامب لا يؤكل إلا من الغنم القاسية، ،،،،
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