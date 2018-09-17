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الرئيسية | خارج الحدود | عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين

عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين

عهد التميمي: القدس ستبقى عاصمة فلسطين
هسبريس ـ أ.ف.ب
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 03:20

أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي، الأحد من فرنسا، أن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، خلال مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي في لاكورنوف في ضواحي باريس.

وكانت هذه الصبية (17 عاما) تحولت إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضت ثمانية أشهر في السجن لأنها صفعت جنديين إسرائيليين.

وألقت التميمي كلمة أمام آلاف الأشخاص قالت فيها: "أريد أن أقول لترامب إن القدس ستبقى عاصمة فلسطين"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتابعت التميمي: "اللاجئون الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مال الأمريكيين؛ بل يريدون العودة الى أرضهم واستعادة كرامتهم"، مضيفة "علينا أن نكون موحدين أمام الاحتلال".

وقالت التميمي أيضا: "أن تكون شابا فلسطينيا في الـ17 من العمر اليوم يعني أن تعاني يوميا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى الاعتقالات على الحواجز الإسرائيلية التي تطاول "حتى الأطفال الفلسطينيين".

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