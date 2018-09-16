قوات التحالف تدمر "صاروخا باليستيا" للحوثيين

هسبريس - متابعة

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي الأحد من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن/ تركي المالكي في بيان مساء اليوم إن" قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة الرابعة وتسع وأربعين دقيقة (1649) إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المتحدث أن الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مشيرا الى ان قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأكد أن "هذا العمل العدائي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الأممية، ويعد تهديداً لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (197) صاروخاً، تسببت في مقتل (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.