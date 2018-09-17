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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية الجزائرية

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية الجزائرية

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية الجزائرية
هسبريس - متابعة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:54

أفادت مصادر جزائرية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال قائد القوات البرية الجنرال أحسن طافر، وقائد القوات الجوية الجنرال عبد القادر لوناس.

وحسب وسائل إعلامية جزائرية، فإن الرئيس الجزائري أحال على التقاعد الجنرال عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وقام بتعيين الجنرال بومعزة محمد، كما تمت إحالة الجنرال أحسن طافر قائد القوات البرية على التقاعد، وجرى تعيين الجنرال سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.

ويواصل بوتفليقة رفقة المقربين منه، حملة تغييرات واسعة في مختلف دوائر السلطة بشكل لافت ومتسارع، وذلك قبل حوالي بضعة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، وسط ترجيحات بأنها خطوة لترتيب الطريق أمام ترشحه لولاية خامسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي وأفتخر الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:05
القايد صالح فعل فعلته،هنيئًا لكم يا شعب الجزاير بحكم العسكر للآبد.
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5
2 - منير الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:06
الجزائر قسمه لفلوس بنتهم فالتالي كالك ايقالات .... لاحول و لا فوة الى بالله مخلاو فيها والو غد يمشيو يعسشو براا ههههه....
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-2
3 - ali الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:11
في الجزائر داءما ما نسمع عن اقالات .وجميعها في صفوف العسكر او الجيش .يبدو فعلا ان الجارة الشرقية ليست دولة بمعنى الكلمة وانما هي مؤسسة عسكرية جل مسيريها من الجيش .
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