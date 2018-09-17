بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية الجزائرية

هسبريس - متابعة

أفادت مصادر جزائرية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال قائد القوات البرية الجنرال أحسن طافر، وقائد القوات الجوية الجنرال عبد القادر لوناس.

وحسب وسائل إعلامية جزائرية، فإن الرئيس الجزائري أحال على التقاعد الجنرال عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وقام بتعيين الجنرال بومعزة محمد، كما تمت إحالة الجنرال أحسن طافر قائد القوات البرية على التقاعد، وجرى تعيين الجنرال سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.

ويواصل بوتفليقة رفقة المقربين منه، حملة تغييرات واسعة في مختلف دوائر السلطة بشكل لافت ومتسارع، وذلك قبل حوالي بضعة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، وسط ترجيحات بأنها خطوة لترتيب الطريق أمام ترشحه لولاية خامسة.