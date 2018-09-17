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كُتّاب وآراء
فرنسا تتربع على عرش السياحة بـ87 مليون زائر
في فترة ازدهار السياحة من الطبيعي أن يسأل المرء عن الدولة المفضلة لدى السائحين؟
وتملك منظمة السياحة العالمية الإجابة وهي فرنسا التي جذبت 86.9 مليون مسافر دولي في 2017، وجاءت قبل إسبانيا (81.8 مليون زائر) والولايات المتحدة الأمريكية (75.9 مليون زائر- هذه الأرقام من 2016) والصين (60.7 مليون زائر) وإيطاليا (58.3 مليون زائر).
وفيما يتعلق بالمناطق، أوروبا هي المقصد المفضل للمسافرين الأجانب بـ671 مليون زائر دولي في 2017 أي 51 بالمئة من الإجمالي العالمي.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فتوافد عليها 323 مليون زائر دولي أو 24 بالمئة في حين أمريكا الشمالية والجنوبية معا فتوافد عليهما 209 مليون زائر أو 16 بالمئة.
وبشكل عام، أحصت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 1.323 مليار زائر دولي العام الماضي، وهذا الرقم مستند إلى كل الزوار الذين قضوا ليلة على الأقل في دولة أجنبية.