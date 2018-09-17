24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تربط معدلات تلوث الهواء بأمراض قصور القلب (5.00)

  2. "عمال الإنعاش" ينددون بضعف التعويض ويهددون الحكومة بالتصعيد (5.00)

  3. الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)

  4. نصيحة ماكرون لعاطل بتغيير مهنته تفجر موجة انتقادات بفرنسا (5.00)

  5. احتجاج ضد قتل الكلاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هجوم بسكين يستهدف شرطيا في حديقة ببروكسل

هجوم بسكين يستهدف شرطيا في حديقة ببروكسل

هجوم بسكين يستهدف شرطيا في حديقة ببروكسل
هسبريس - إفي
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:30

أصيب شرطي بجروح، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لهجوم بسكين على يد رجل قرب حديقة (ماكسيميلين) بوسط بروكسل، بحسب ما أعلنته شرطة إيكسل بضواحي العاصمة البلجيكية.

وأصيب الشرطي بجروح طفيفة بينما أطلقت الشرطة الرصاص على المعتدي لتصيبه في الصدر والساق، وفقا لقناة (في أر تي). وحتى الآن، لا تُعرف أسباب الهجوم ولا هوية المعتدي.

ويتوقع أن تكشف نيابة بروكسل المزيد من التفاصيل حول الحادث على مدار اليوم.

وتجمع حديقة (ماكسيميلين) التي تقع قرب محطة بروكسل الشمالية للسكك الحديدية، مئات المهاجرين أغلبهم من السودان وإريتريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.