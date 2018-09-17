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كُتّاب وآراء
هجوم بسكين يستهدف شرطيا في حديقة ببروكسل
أصيب شرطي بجروح، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لهجوم بسكين على يد رجل قرب حديقة (ماكسيميلين) بوسط بروكسل، بحسب ما أعلنته شرطة إيكسل بضواحي العاصمة البلجيكية.
وأصيب الشرطي بجروح طفيفة بينما أطلقت الشرطة الرصاص على المعتدي لتصيبه في الصدر والساق، وفقا لقناة (في أر تي). وحتى الآن، لا تُعرف أسباب الهجوم ولا هوية المعتدي.
ويتوقع أن تكشف نيابة بروكسل المزيد من التفاصيل حول الحادث على مدار اليوم.
وتجمع حديقة (ماكسيميلين) التي تقع قرب محطة بروكسل الشمالية للسكك الحديدية، مئات المهاجرين أغلبهم من السودان وإريتريا.