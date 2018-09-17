24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تربط معدلات تلوث الهواء بأمراض قصور القلب (5.00)

  2. "عمال الإنعاش" ينددون بضعف التعويض ويهددون الحكومة بالتصعيد (5.00)

  3. الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)

  4. نصيحة ماكرون لعاطل بتغيير مهنته تفجر موجة انتقادات بفرنسا (5.00)

  5. احتجاج ضد قتل الكلاب (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يدافع عن قبوله هدية فاخرة من أمير قطر

أردوغان يدافع عن قبوله هدية فاخرة من أمير قطر

أردوغان يدافع عن قبوله هدية فاخرة من أمير قطر
هسبريس - رويترز
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:11

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية، وقال إنها هدية لم يتم دفع أموال مقابلها ومهداة للدولة التركية وليس له بشكل شخصي.

وذكرت محطة "تي.آر.تي الإخبارية" الرسمية، في الأسبوع الماضي، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أهدى أردوغان الطائرة التي قالت وسائل إعلام تركية إنها من طراز بوينغ 747؛ وهو ما أثار انتقادات من المعارضة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أن سزجين تانريكولو، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبّر عن قلقه من أن تكون الطائرة مشتراة وليست مهداة، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مضيفا أن الطائرة التي تتسع في العادة لنقل 400 راكب تم تعديلها لتقل 76 شخصا فقط.

وقال أردوغان إن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها، وأشار إلى أن قيمة الطائرة حوالي 500 مليون دولار.

وتعاني تركيا من انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم في خانة العشرات وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد.

ووافقت قطر، الحليف العربي الرئيسي لأنقرة، على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا حجمها 15 مليار دولار؛ وهو ما شكل دعما لليرة.

وقال أردوغان للصحافيين، خلال رحلة عودته من أذربيجان، إن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء وبمجرد انتهاء ذلك "سنسافر بها؛ لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية.. ليست طائرتي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملحد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:18
بصحتو، ولكن بصراحة كايبقى فينا الحال ملي كانشوفو بحال هادشي بينما حنا الحلم الأكبر ديالنا ولي كانتقاتلو على قبلو هو مليون فالشهر واخا نخدم عمري كامل الصالير مايبانش قدام هدية الأمير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الهاشمي123 الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:21
"لقد أخذ الأغنياء كل شيء و لم يتركوا للفقراء سوى الله"نيتشه.هذا ما يسمى بالضحك على الذقون . أين الذين يدافعون عن سيدهم أردوغان؟و هل هذه هدية أم ماذا؟و لكن في الدين الإسلامي تقبل الهدية...هههههههه . هذا هو جواب الجبناء،دينكم الذي هو الإسلام فيه أجوبة سهلة للجبناء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - أ.محمد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:27
السلام أما بعد.وبصحتوا الهدية; السيد اردوكان ديما الرجولة في المواقف ونبيل الأخلاق في السلوك و التصرف. أما بعض دول الخليج تقدم صكوك الغفران بملايين الدولارات ل ماما أمريكا !!! حتى تترك لها المناصب و يأخد ترامب المكاسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - simo الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:30
ولماذا لا يتم إهداء ولو البقشيس من ميزانية الدول البترودولار للأنروى لإنقاد أطفال فلسطين من حقهم من الدراسة والتطبيب؟ فمنهم من منح خزائنه لترامب الذي امتنع عن مساعدة الفلسطينيين الذين أخدت إسرائيل أراضيهم وهي في الحقيقة ليست مساعدات. ومنهم من يبدر أمواله في شراء النوادي واللاعبين واليخوت وفي الأخير يدعون الممانعة والتصدي لإسرائيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محمد سعيد KSA الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:35
السلام عليكم

عرضتها قطر للبيع بمبلغ 300 مليون دولار ولم يشتريها أحد فوضع اردوغان عينه عليها وطلبها من تميم وليس تميم الذي قدمها من تلقاء نفسه

المعارضة التركية طالبت اردوغان بتبيان ما إذا كانت هدية لمنصبه أم له شخصيا وطبعا لا تفرق المسألة مع تكاليف التشغيل والصيانه في ظل الإنهيار الإقتصادي في تركيا

من يخبر اردوغان بأن يختا تابع لتميم إسمه (الوسيل) هو فاخر ومن أفضل عشرة يخوت بالعالم ويصلح للسيد اردوغان كهديه ليبحر به في مضيق البسفور

الأيام كواشف سبحان الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - mann الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:48
ليست طائرتك بعدما انفضحت!! الطائرة ستعدل إلى 76 مقعد بدلا من 400 و أنت تقول أنها مهداة لتركيا ..يا الله يا الخوانجية طبلوا ليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ابراهيم الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:58
اسيدي ما عندي ما نقول غير الله يعز ايامك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.