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كُتّاب وآراء
أردوغان يدافع عن قبوله هدية فاخرة من أمير قطر
دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية، وقال إنها هدية لم يتم دفع أموال مقابلها ومهداة للدولة التركية وليس له بشكل شخصي.
وذكرت محطة "تي.آر.تي الإخبارية" الرسمية، في الأسبوع الماضي، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أهدى أردوغان الطائرة التي قالت وسائل إعلام تركية إنها من طراز بوينغ 747؛ وهو ما أثار انتقادات من المعارضة التركية.
وذكرت صحيفة "حريت" أن سزجين تانريكولو، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبّر عن قلقه من أن تكون الطائرة مشتراة وليست مهداة، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مضيفا أن الطائرة التي تتسع في العادة لنقل 400 راكب تم تعديلها لتقل 76 شخصا فقط.
وقال أردوغان إن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها، وأشار إلى أن قيمة الطائرة حوالي 500 مليون دولار.
وتعاني تركيا من انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم في خانة العشرات وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد.
ووافقت قطر، الحليف العربي الرئيسي لأنقرة، على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا حجمها 15 مليار دولار؛ وهو ما شكل دعما لليرة.
وقال أردوغان للصحافيين، خلال رحلة عودته من أذربيجان، إن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء وبمجرد انتهاء ذلك "سنسافر بها؛ لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية.. ليست طائرتي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
عرضتها قطر للبيع بمبلغ 300 مليون دولار ولم يشتريها أحد فوضع اردوغان عينه عليها وطلبها من تميم وليس تميم الذي قدمها من تلقاء نفسه
المعارضة التركية طالبت اردوغان بتبيان ما إذا كانت هدية لمنصبه أم له شخصيا وطبعا لا تفرق المسألة مع تكاليف التشغيل والصيانه في ظل الإنهيار الإقتصادي في تركيا
من يخبر اردوغان بأن يختا تابع لتميم إسمه (الوسيل) هو فاخر ومن أفضل عشرة يخوت بالعالم ويصلح للسيد اردوغان كهديه ليبحر به في مضيق البسفور
الأيام كواشف سبحان الله.