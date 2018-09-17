ميركل تقترب من إقالة رئيس المخابرات الألمانية

هسبريس - رويترز

نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن مصدر من الائتلاف الحاكم قوله إن المستشارة أنجيلا ميركل قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.

وتعرض هانس-جيورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية "بي. إف. في" لانتقادات بعد أن تشكك في صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد قتل رجل ألماني طعنا.

ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر إقالة ماسن بسبب تصريحاته لكنه يرفض ذلك حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع الائتلاف الحاكم غدا الثلاثاء لبحث مستقبل مانس.

وقد رفضت الحكومة التعليق على تقرير صحيفة "دي فيلت".