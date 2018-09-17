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إسبانيا تعدّل الدستور لحرمان الساسة من الحماية
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:56
قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث، الاثنين، إنه سيعرض إجراء تعديل للدستور لحرمان الساسة من مزايا قضائية.
وكانت درجة من الحماية البرلمانية الخاصة قد ساعدت في تجنيب نواب إسبان التعرض لاتهامات بالفساد، وهو مبعث قلق كبير بين الإسبان وأساس تصويت بحجب الثقة أطاح بالحكومة السابقة من السلطة.
وأفاد سانتشيث بإنه يعتزم كذلك عرض مشروع الموازنة العامة لعام 2019 على البرلمان في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى ديسمبر .