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كُتّاب وآراء
إيران تغلق جريدة بسبب الإساءة إلى حفيدة النبي
أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة "صداي إصلاحات" (خاصة ذات توجه إصلاحي) بذريعة الإسائة إلى السيدة رقية بنت الحسين بن علي بن أبي طالب حفيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة أطلقت تحقيقا حول خبر نشرته صحيفة "صداي إصلاحات" في عدد 13 سبتمبر الماضي.
وعقب التحقيق، أصدرت النيابة قرارا بإغلاق الصحيفة، واتهمتها بالإساءة إلى أحد الرموز الدينية.
والخميس الماضي، نشرت الصحيفة في صفحتها الأولى صورة لفم شاب يعلو شفته السفلى مسحوق أحمر شفاه، وشفته الأخرى تُركت طبيعية.
وكتبت الصحيفة أسفل الصورة عبارة: "بعد 22 عاما رقية تحولت إلى مهدي".
وتناولت الصحيفة الصعوبات التي عانتها فتاة تُدعى رقية (22 عاما) خلال مراحل تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، وإطلاق اسم مهدي على نفسها.
وأثار الخبر والصورة، غضب أوساط عديدة في إيران، حيث اُعتبر أن الصحيفة تناولت هذه القضية خلال شهر محرم خصيصا، للإساءة إلى السيدة رقية.
ويحظى شهر المحرم بأهمية خاصة لمعتنقي المذهب الشيعي، حيث يحيون خلاله ذكرى مقتل الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، في أجواء يخيم عليها الحزن.