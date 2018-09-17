"البدلة" لتامر حسني تدشن قاعات السينما بالسعودية

هسبريس - متابعة

يبدأ في السعودية، الخميس المقبل، عرض الفيلم المصري "البدلة"، ليكون أول فيلم عربي يعرض بالمملكة، منذ السماح بعودة السينما.

وكتب بطل الفيلم المطرب والممثل تامر حسني عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من 20 سبتمبر".

ويعرض الفيلم في إحدى دور السينما بالعاصمة الرياض.

ونافس الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي بمصر وعدة دول عربية.

وتدور أحداثه في قالب كوميدي، حول بطل الفيلم، الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ويتمسك بالزي طوال الأحداث ما يوقعه في عدة مشاكل.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما المصرية، منذ بداية عرضه وحتى اليوم، محققًا أكثر من 40 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار).

ومطلع مارس الماضي، أعلنت المملكة إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود، في مساعٍ لـ"توطين" قطاع الترفيه.