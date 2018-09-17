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الرئيسية | خارج الحدود | الحزب الموريتاني الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية

الحزب الموريتاني الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية

الحزب الموريتاني الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية
هسبريس - متابعة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 18:35

حصل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا على 89 من أصل 157 مقعدا في البرلمان، فيما يعد نحو 43.9%، وذلك بعد الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي في البلاد، وفقا لما ذكرته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اليوم.

وكان حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" قد حصل في الجولة الأولى التي أجريت في الأول من الشهر الجاري، على 67 مقعدا في الجمعية الوطنية، المجلس الوحيد بالبرلمان منذ إلغاء مجلس الشيوخ بموجب تعديل دستوري جرى التصديق عليه في استفتاء في غشت 2017 ، وبالمقاعد الـ22 التي تم الحصول عليها في الجولة الثانية، يصبح مجموع مقاعده هو 89 مقعدا.

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