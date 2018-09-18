القيادة الليبية تنتظر خروج الميليشيات من طرابلس

هسبريس - إفي

قال وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، إنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس وضواحيها، بمساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، فإن كل الميليشيات ستخرج وميليشيات أخرى لن يكون لها أي عذر للقدوم من الخارج.

وشدد الوزير بحكومة الوفاق الوطني، ومقرها في طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة، في مقابلة مع "إفي" على أنه "جاري تنفيذ الاتفاق".

وقبل لقائه في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، أعلن الطاهر سيالة أن الوضع يسوده الهدوء، مضيفا أن "قوات الجيش والشرطة هي التي يتوجب عليها السيطرة في المدينة".

وزير الخارجية الليبي في ما يتعلق باتفاق الخامس من الشهر الجاري مع الميليشيات، بعد الفصل الأخير من الاشتباكات على مدار عشرة أيام في العاصمة على خلفية السيطرة على مطار معيتيقة، قال: "أثق في نجاح هذا الاتفاق".

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة فايز السراج في طرابلس والأخرى في الشرق ناشئة عن برلمان طبرق، في انتخابات 2014، تحت قيادة المشير خليفة حفتر.

وفي هذا المشهد الذي تناضل فيه الميليشيات لتحسين مواقعها السياسية والعسكرية، أكد الطاهر سيالة أن الانتخابات قد تجرى مثلما كان متفقا عليه في اتفاق باريس في العاشر من دجنبر في حالة موافقة مجلس النواب على قوانين الانتخابات والاستفتاء.

وأقر الوزير بأن "ثمة بعض الصعوبات"؛ وأوضح: "نعتبر هذه الإصلاحات في غاية الأهمية"، قبل اعترافه بأن عملية التهدئة معلقة على الموافقة على تلك القوانين من أجل استفتاء دستوري قد يمثل غيابه تأخيرا في موعد الانتخابات.

كما قال الطاهر سيالة إن حكومته ستقوم بتسهيل وجود الصحافة الدولية مثلما فعلت في العمليتين الانتخابيتين السابقتين، مضيفا أن اللجنة الانتخابية "تعمل على ذلك".

وفيما يتعلق بمشكلة الهجرة، أكد أنه منذ القدم هذه الظاهرة تخصهم، لكنه أكد أن حكومته "تحاول إزالة الجانب السلبي للهجرة".

وذكر أن بلاده كانت توفر فرص عمل لـ"مليوني ونصف عامل أجنبي، لكن ذلك ليس الوضع الحالي" بعد "ثورة" 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

ودعا الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته الخاصة بتقديم مساعدة اقتصادية لعودة المهاجرين والتي تم التوقيع عليها في نونبر في أبيدجان خلال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

كذلك طالب الاتحاد الأوروبي بإقناع الدول المرسلة للمهاجرين ليوافقوا على عودة مواطنيهم ويغطوا نفقات الرجوع.

وأشار إلى أن ليبيا كانت قد أعادت إليها نحو 20 ألف مهاجر، مع أنه اعترف أن عدد المهاجرين مرتفع للغاية و"الموجودون خارج مراكز الاعتقال يدفعون للدخول من أجل الطعام والرعاية الطبية فقط".

وتابع: "ولذلك نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يساعدنا" لكي نتمكن من دفع تكاليف ذلك الطعام والرعاية الصحية التي نوفرها لهم.

ورد الطاهر سيالة على الاتهامات التي توجهها المنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وتحديدا الاتهامات الموجهة لخفر السواحل لتصعيب عمل الطواقم التي تحاول إنقاذ الغرقى "خارج مياهنا الإقليمية".

وحذر الوزير الليبي، قائلا: "كانوا يقدمون العون في البداية لكن بعد ذلك هناك شائعات بأنهم جزء من المافيا ويتعاونون مع بعض التجار وذلك أمر سيئ للغاية".

وقال إن "الإيطاليين أثبتوا أنه كان كذلك" ولذلك "لن نسمح بدخول أي أحد إلى مياهنا، لكن ليظلوا في المياه الدولية"، مضيفا: "لا نقول إن الجميع مافيا، لكن البعض يقومون بعمل سيئ مع التجار".

وعن العلاقات الثنائية أعرب الوزير الليبي عن امتنانه لإسبانيا إزاء دعمها "منذ الثورة" وامتدح العمل الذي قام به الإسباني برناردينو ليون، أول مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا، في عملية المصالحة.

كما أشار إلى أن بعض الشركات الإسبانية الكبرى، مثل (ريبسول) للنفط، "ذات نشاط كبير" في البلاد، في الوقت الذي أبرز فيه الصادرات الإسبانية الكبيرة لليبيا التي تحاول الآن الدفع بمزيد من الاتفاقات التجارية خلال زيارته لإسبانيا.