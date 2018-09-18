"أودي" تنتج 12 سيارة كهربائية لمنافسة "تسيلا"

هسبريس - د .ب .أ

تريد شركة "أودي" لصناعة السيارات من الراغبين في شراء سيارات كهربائية أن يعلموا أنه سيكون لديها، قريبا، الكثير من هذا النوع ليختاروا من بنيها أكثر من "تيسلا".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شركة صناعة السيارات الفارهة، المملوكة لـ"فولكسفاغن إيه جي"، تخطط لطرح 12 سيارة تدار بالكهرباء بالكامل في أسواقها الرئيسية؛ وذلك بحلول عام 2025.

وأوضحت شركة أودي، في بيان، أنها تتوقع أن تمثل هذه الطرازات، إلى جانب السيارات الهجينية، نحو ثلث حجم التسليم على مستوى العالم.

لكن توني ساكوناغي، من مؤسسة "سانفورد سي بيرنشتاين"، كتب في تقرير إنه "رغم هذه الطموحات من جانب أودي، وكذلك طموحات كل من بورش وBMW ومرسيدس بينز وآخرين، فإن تيسلا لن تواجه منافسة مباشرة تذكر قبل عام 2020".

واضاف الخبير نفسه، على متن الوثيقة ذاتها، قائلا: "توضيحا لذلك؛ ليس ثمة طوفان من المنافسة قادم".