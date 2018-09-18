ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم

هسبريس ـ مُتابعة

اتفقت ألمانيا والجزائر، اليوم الاثنين، على سبل إعادة 3700 مهاجر جزائري غير شرعي موجودين في البلد الأوروبي، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، عقب إجتماع مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن "الطرفين تحدثا حول سبل الوصول لطريقة أكثر فعالية لكي يعود من لا يحق لهم البقاء"، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وأوضح أويحيى الأمر بتأكيده أن الجزائر مستعدة لاستقبال من تم التعرف على هويتهم بصورة ملائمة؛ وتتوافر فيهم الشروط المقررة لعملية الترحيل.

وقال المسؤول، ردا على صحفي بخصوص العودة المحتملة لـ3700 جزائري صنفوا كمقيمين غير شرعيين في ألمانيا، "الجزائر ستعيد مواطنيها، سواء كانوا ثلاثة آلاف أو خمسه آلاف".

واعتبر أويحيى ان "الجزائر تخوض معركة ضد الهجرة غير الشرعية من أجل بقية المجتمع الدولي، وبالأخص في حدودها الجنوبية، لكي تمنع سنويا دخول عدد يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف يسعون للوصول لأوروبا"، بتعبيره.

ويأتي الاتفاق في إطار مشروع قانون جرى تبنيه، في يوليوز الماضي، من قبل الحكومة الفيدرالية الألمانية لتسريع عملية إعادة ترحيل طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس لاعتبارها "دولا آمنة".