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الرئيسية | خارج الحدود | ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم

ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم

ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:41

اتفقت ألمانيا والجزائر، اليوم الاثنين، على سبل إعادة 3700 مهاجر جزائري غير شرعي موجودين في البلد الأوروبي، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، عقب إجتماع مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن "الطرفين تحدثا حول سبل الوصول لطريقة أكثر فعالية لكي يعود من لا يحق لهم البقاء"، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وأوضح أويحيى الأمر بتأكيده أن الجزائر مستعدة لاستقبال من تم التعرف على هويتهم بصورة ملائمة؛ وتتوافر فيهم الشروط المقررة لعملية الترحيل.

وقال المسؤول، ردا على صحفي بخصوص العودة المحتملة لـ3700 جزائري صنفوا كمقيمين غير شرعيين في ألمانيا، "الجزائر ستعيد مواطنيها، سواء كانوا ثلاثة آلاف أو خمسه آلاف".

واعتبر أويحيى ان "الجزائر تخوض معركة ضد الهجرة غير الشرعية من أجل بقية المجتمع الدولي، وبالأخص في حدودها الجنوبية، لكي تمنع سنويا دخول عدد يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف يسعون للوصول لأوروبا"، بتعبيره.

ويأتي الاتفاق في إطار مشروع قانون جرى تبنيه، في يوليوز الماضي، من قبل الحكومة الفيدرالية الألمانية لتسريع عملية إعادة ترحيل طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس لاعتبارها "دولا آمنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:04
و هل المهاجرون أغبياء فعندما يحسون بقرب ترحيلهم سيهربون لدولة أخرى أوربية و يستمر الكر و الفر
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3
2 - محمد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:16
أتمنى من الجزائريين أن يكونو قد قرأو ذلك الخبر وهم بالبارحة فقط كانو يقولون لنا أنه بفضل زيارة ميركل والمشاريع والأتفاقات الإقتصادية التي ستضخ مليارات الدولارات في خزينة ألمانيا، ستجعل ميركل تغير موقفها من الصحراء لصالح الجزائر، ولحد الأن لا أفهم ما هو الدور الذي ستلعبه ألمانيا في قضية الصحراء إذا كانت ألمانيا لا تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن وإذا كان الإتحاد الإفريقي بنفسه نفض يده من قضية الصحراء ووضع ثقته الكاملة في الأمم المتحدة في إيجاد حل لتلك القضية
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6
3 - [email protected] الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:16
بعيدا عن الموضوع ... والله من الوهله الاولى وقبل قراءة العنوان ظننت ان الشخص الدي بجانب ميركل في الصوره هو محمود عباس !!؟ اضن انه الوقت لزيارة طبيب العيون ههه
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18
4 - hassia الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:19
أغلب الجزائريين بألمانيا لاجئئين منهم من سوى وضعيته فى العشرة الدموية فىى1990الحرب الأهلية ولا زالو يتدفقون كمهاجرين غير شرعيين.أين النف وفلوس الغاز والبترول
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4
5 - Moussa الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:23
Est ce que cela veut dire que Mr Mohmed Ouyihya sera le prochain president de l’Algerie??
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2
6 - ERRAJI الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:39
يجب على اوروبا ان تطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين لقد حان الوقت ان يعتمد الكل عن نفسه
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