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الرئيسية | خارج الحدود | مرممة .. مقبرة تدون تاريخ الأرمن في القاهرة

مرممة .. مقبرة تدون تاريخ الأرمن في القاهرة

مرممة .. مقبرة تدون تاريخ الأرمن في القاهرة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 04:46

توشك أعمال الترميم على الانتهاء في مقبرة أرمنية في القاهرة تعكس قبورها تاريخ المجتمع الأرمني في العاصمة المصرية الممتد عبر نحو مئة عام. إذ يشرف عمال على إصلاح وتنظيف شواهد القبور والتماثيل الكاملة والنصفية فوق القبور.

وترجع المقبرة إلى عام 1924؛ عندما حصلت الجالية الأرمنية على قطعة أرض مجاورة لقطعة أرض أقدم، وتمزج بين تصاميم هندسية مصرية وأرمنية وأوروبية.

وبدأ الأرمن يستقرون في مصر إبان حكم الدولة الفاطمية، ثم أعطاهم محمد علي باشا بعد ذلك قطعة أرض، عام 1844، فيما يعرف الآن بـ"القاهرة القديمة".

ويخضع حجم المجتمع الأرمني في مصر للتغير طبقا للوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفر عدد كبير من الأرمن إلى مصر، ودول أخرى في المنطقة، بعد أحداث الحرب العالمية الأولى والمذبحة التي لاقى فيها 1.5 مليون مسيحي أرمني حتفهم، عام 1915، على أيدي القوات العثمانية.

وتقر تركيا بأن الكثير من المسيحين الأرمن قتلوا أثناء اشتباكات مع جنود عثمانيين، عندما كان الأرمن يعيشون في الإمبراطورية التي كانت تحكم من اسطنبول، لكنها تنفي مقتل مئات الآلاف ووصف ما حدث بأنه إبادة جماعية.

وازدهر الأرمن في مدن مصرية مثل القاهرة والإسكندرية؛ وكانت الأخيرة أيضا موطنا للجاليات الإيطالية واليونانية.

وتقلصت الجالية الأرمينية في مصر اليوم؛ ويقول رئيس مجلس إدارة نادي "جوجانيان الثقافي الأرمني" بالقاهرة، كيفورك ايرزنجاتزيان، إنها تُقدر بنحو ثلاثة آلاف شخص.

بدأت أعمال ترميم مقبرة الآرمن نفسها في 2014، ومن المقرر أن تكتمل بحلول نهاية 2018، ومولت البطريركية الأرمنية في القاهرة المشروع بمساعدة تبرعات من المجتمع الأرمني.

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