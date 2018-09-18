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كُتّاب وآراء
الجيش السوري يسقط صواريخ تستهدف اللاذقية
قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن صواريخ استهدفت عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية، لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الصواريخ استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في المدينة، وأضافت أن مصدر الهجوم لم يتضح بعد.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله/ "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر، باتجاه مدينة اللاذقية، وتعترض عددا منها قبل الوصول لأهدافها".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارات هائلة سمع في المدينة التي تقع في غرب البلاد وتسيطر عليها الحكومة.
وأضاف المصدر نفسه، المشتغل من لندن، أن الصواريخ استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع مؤسسة الصناعات التقنية على مشارف اللاذقية الشرقية.