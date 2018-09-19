تناول لحوم تركية يجلب انتقادات إلى رئيس فنزويلا

هسبريس - إفي

تعرض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لانتقادات لاذعة اليوم بعد نشر العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرته وهو يتناول اللحوم في مطعم شهير بتركيا، في الوقت الذي تمر فيه بلاده بأزمة خطيرة تتمثل في عدم توافر القدرة الشرائية اللازمة لشراء الطعام في البلد اللاتيني.

وأظهرت مقاطع فيديو مادورو وهو يوجه حديثه إلى الشيف التركي الشهير نصرت جوكشيه قائلا "هذا يحدث مرة واحدة في الحياة أليس كذلك؟"، بينما يقطع نصرت قطع لحم للرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس.

ونشر الشيف الشهير هذه الصور والفيديوهات على حسابه على موقع (انستجرام) مع تعليق "أود أن أشكر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، على زيارته"، ثم تم حذفها بعد انتشارها على نطاق واسع.

من جانبه، كتب النائب الفنزويلي المعارض خوان أندريس ميخيا على حسابه على موقع (تويتر) "60% من الفنزويليين لم يأكلوا البروتين على مدار الأيام الـ30 الماضية، وفي الوقت نفسه يستمتع نيكولاس مادورو بوليمة من اللحم في المطعم الأغلى في العالم".

وحول هذه الواقعة، نشر الراديو والتلفزيون في فنزويلا رسالة من الرئيس الفنزويلي قال فيها "استقبلونا بأذرع مفتوحة وتوجهنا إلى مطعم نصرت الشهير؛ أبعث بتحياتي إلى نصرت، لقد اهتم بنا شخصيا، وتحدثنا معه؛ إنه رجل لطيف للغاية، وأخبرني عدة مرات بأنه يحب فنزويلا".

وأدلى الرئيس الفنزويلي بهذا التصريح بعد ساعات من نشر هذه الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن فنزويلا تمر بأزمة اقتصادية خطيرة تتمثل في تضخم جامح، فضلا عن فشل في الخدمات العامة وفقدان القدرة الشرائية لعملة البلاد ونقص الغذاء.