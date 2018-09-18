وزير الداخلية الفرنسي يعتزم الاستقالة قبل 2020

هسبريس - رويترز

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، أحد أهم الداعمين للرئيس إيمانويل ماكرون، لمجلة لكسبريس إنه يعتزم خوض الانتخابات على منصب رئيس بلدية ليون في عام 2020 ولن ينتظر حتى ذلك الحين للاستقالة من الحكومة.

يأتي تصريح كولوم بعد استقالات مفاجئة داخل الحكومة الفرنسية في الأسابيع القليلة الماضية شملت استقالة وزير البيئة، الذي انتقد موقف ماكرون من قضايا التغير المناخي، ووزير الرياضة.

وألمح كولوم إلى أنه قد يستقيل بحلول منتصف العام المقبل.

وقال في مقابلة مع المجلة "لن أظل وزيرا للداخلية حتى آخر لحظة".

وأضاف "الوزراء الذين يريدون خوض الانتخابات البلدية في عام 2020 يتعين عليهم من وجهة نظري مغادرة الحكومة بعد انتخابات (البرلمان) الأوروبي".

وتجرى الانتخابات الأوروبية في ماي عام 2019.

شغل كولوم منصب رئيس بلدية ليون بين عامي 2001 و2017 واستقال من منصبه لينضم لحكومة ماكرون بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في ماي عام 2017.