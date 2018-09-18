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كُتّاب وآراء
انخفاض الليرة التركية يمحو مكاسب رفع الفائدة
نزلت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.
وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في إيش بنك.
ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اردوغان فقد مصداقيته لدى المستثمرين اصحاب الاموال الضخمة حيث خرجوا من السوق التركية و تركوا اردوغان ينزف و لتظهر حقيقة الاقتصاد التركي الذي ينطبق عليه المثل المغربي المكسي بحوايج الناس عريان ، تماما كاقتصاد تركي مبني على اموال الاجانب و القروض ذات اافوائد الضخمة حيث وصلت فوائد القروض 24% و هذه نسبة تأكد ان الاقتصاد انهار تماما فلا توجد دولة ذات اقتصاد قوي تعطي فائدة اكثر من 4%كاعلى تقدير ، فاروبا نسب الفائدة صفر و امريكا حوالي 2,5 اليابان بالسالب ،
Les turques ne vont surement pas baisser les prix des produits qu'ils importent a bas prix. Ils vont profiter pour grossir leurs gains.
Laissez les allemands Lidl et Aldi entrer dans le marche des supermarches marocains et vous allez voir le vrai hard discount.
Goufa de la famille marocaine va baisser de 25% a 35% pour certains produits comme les biscuits, le riz, les pates spaghettis et autres, les oeufs, le lait frais, le pain complet, fromage, boisson, chocolat, vetements, chaussures et appareils de maison
يبدوا أن هبات قطر من طائرة و ملايير الدولارات ورفع الفائدة وإلاه أردوغان لم يستطيعون إنقاذ الإقتصاد التركي من الانهيار.
هذا الأردوغاني المتأسلم سيؤدي بتركيا العلمانية الى الهاوية، سيدمر كل مابناه العلمانيون على مدار 100 سنة