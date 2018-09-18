تينا تيرنر: "من الممكن تحويل السم إلى دواء!"

هسبريس - د.ب.أ

تحولت النجمة تينا تيرنر إلى العالمية بعد تقديمها أغان مثل"برايفت دانسر"و"سيمبلي ذا بيست"، إلا أن حياتها اتسمت بمواجهتها للكثير من التقلبات. فقد تركت زوجها آيك تيرنر، الذي شاركها نجاحها في سبعينيات القرن الماضي.

وفي عام 1984، بينما كانت في سن الخامسة والاربعين، حققت عودة مدوية بألبومها "برايفت دانسر". وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كشفت المغنية الشهيرة البالغة من العمر حاليا 78 عاما، السبب وراء عدم تحمسها في البداية لفكرة تقديم مسرحية موسيقية عن حياتها الفنية، وكيف تغير موقفها.

وقالت تيرنر عن أول ما جال بخاطرها عندما سمعت عن فكرة تقديم العمل الموسيقي، إنه "عندما اقترح زوجي إرفين لأول مرة تقديم مسرحية موسيقية، فكرت في أنني لست بحاجة إلى ذلك! فبعد قضاء 50 عاما على خشبة المسرح، كنت سعيدة بتقاعدي، ولم أكن بحاجة إلى مزيد من الشهرة، لم أكن بحاجة إلى مسرحية موسيقية! ولكنني مازلت أتلقى الكثير من البطاقات والخطابات من المعجبين الذين يقولون إنني أعطيتهم الأمل، لذا فإن هذا العمل الموسيقي هو من أجلهم، لتذكيرهم بأعمالي.

وعما إذا كان من الصعب أن يتم تجسيد حياة كاملة، تشمل الكثير من النجاحات والإخفاقات، في مسرحية موسيقية، قالت تيرنر: "نعم، إنه كذلك، وكان من المهم جدا بالنسبة لي وللمنتجين ألا نتغاضى عن الأوقات الصعبة، وأن نرسم النجاحات والإخفاقات على حد سواء في حياتي بأمانة ونزاهة. والأهم من ذلك كله هو أن هدفنا هو أن يغادر الجمهور المسرح في نهاية كل ليلة مبتهجا ، بهامات عالية وشعور بالاستعداد للتغلب على أي تحد وتحقيق أي هدف!".

وعن إسهاماتها في عمليات الانتاج في ويست اند (حي المسارح) في لندن، قالت تيرنر: "لقد كانت تجربة خاصة جدا أن تشارك عن قرب على مدار أربع سنوات، وأن تعمل مع المنتجين، وكاتبتنا كاتوري (هول) والمخرجة فيليدا (لويد)، ولا سيما فيما يتعلق بالنص والممثلين، بالاضافة إلى تصميم الرقصات بالطبع- فأنا مستعدة لعقد المزيد من الجلسات في استوديو تصميم الرقصات مع فريق الممثلين الألمان لدينا!".

وقالت تيرنر عن انطباعاتها بعد العرض الأول: "أعجبت حقاً بجلوسي في مقعدي في ليلة الافتتاح ومشاهدتي لتجسيد حياتي على خشبة المسرح. لقد جعلني ذلك أضحك، لقد جسدوا دور كل شخص في حياتي الماضية ببراعة. وقد تأثرت لأنهم عثروا على الحب الذي كان في قلب قصتي".

أما حول ما إذا كانت سوف تشارك أيضا في الإنتاج المقرر في هامبورج، قالت المغنية الشهيرة: "نعم، ان هذا العرض بمثابة رحلة شخصية بالنسبة لي، ولن أتركه! ومثلما هو الحال في لندن، فأنا أشعر بسعادة بالغة للكشف عمن سوف يقوم بتجسيد شخصيتي. كما أنني أشعر بفضول شديد لمعرفة كيف سنقوم بمعالجة الاغنيات باللغة الألمانية... وتحديد الأغاني التي سنقوم بترجمتها".

من ناحية أخرى، أوضحت تيرنر أنها تلقت دروسا في اللغة الالمانية، ولكن التحدث بها "ما زال يمثل تحديًا بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة للكثيرين".

في الوقت نفسه، أشارت تيرنر إلى أن ما يعجبها في ألمانيا هو "الماء والنسيم العليل، عندما تزور ميناء هامبورج"، موضحة أنها سوف تحضر العرض الاول للمسرحية بهامبورج في مارس المقبل، حيث قالت: "أتطلع إلى أمسية، ستكون خاصة جدا بالنسبة لي ولإرفين (زوجي)".

وعن كونها رمز لقوة المرأة والاستقلال والشجاعة، وكيف تمكنت من تطوير مثل هذه القوة الداخلية، قالت تيرنر: "في الأيام الأولى كان (زوجي السابق) إيكي تيرنر هو النجم، وكنت أنا سندريلا. ولم تحصل تينا على أى شئ. أحيانا كنت أقف على خشبة المسرح، وأعاني من ألم لا يمكنك تخيله، ولكنك تجتاز ذلك، عليك أن تتحمل الألم، عليك أن تجتهد...من أين جاء كل ذلك؟ إنه منحة من السماء".

ومن أجل التمتع بالقوة والاستقلال، تنصح تيرنر النساء الأصغر سنا قائلة: "من الممكن تحويل السم إلى دواء!".

وتعتبر تينا تيرنر، التي وُلدت في عام 1939 باسم أنا ماي بولوك في مدينة ناتبوش الأمريكية، من أنجح المغنيات على مستوى العالم، بمبيعات أسطوانات بلغ عددها 180 مليون أسطوانة.

وحققت تيرنر نجاحات مع المغني الأمريكي الذي صار زوجها لاحقا إيكي تيرنر، حتى انفصلت عنه بسبب مشكلات متعلقة بالمخدرات والعنف.

وتعيش تيرنر منذ سنوات مع زوجها الألماني إرفين باخ في سويسرا.