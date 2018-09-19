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الرئيسية | خارج الحدود | خسائر الخطوط القطرية تصل إلى 69 مليون دولار

خسائر الخطوط القطرية تصل إلى 69 مليون دولار

خسائر الخطوط القطرية تصل إلى 69 مليون دولار
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:55

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية تسجيل صافي خسائر بلغت 69 مليون دولار في السنة المالية الماضية (1 أبريل 2017-31 مارس 2018).

وقالت الشركة، في بيان لها، إن المقاطعة التي تعرضت لها الدوحة من جانب دول مجاورة إضافة إلى مصر، تسببت في تسجيل الخسائر، مقابل صافي أرباح بلغت 767 مليون دولار في العام السابق له.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي، إن الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، كانت سببا رئيسا في الخسائر.

وحسب بيان سابق له، انخفضت الرحلات اليومية من 600 إلى 440 رحلة، بعد منع دول مجاورة تحليق الطائرات القطرية فوق أجوائها أو تشغيل أية رحلات إلى مطاراتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مشفق الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:43
يا ليت الأمور تعود إلى مجاريها !
الأشقاء يعادي بعضهم البعض!
لو قطر إستجابت لبع الشروط و الدول المقاطعة تغاضت عن شروط الأخرى لما وصلن إلى هذه الخسائر التي ذهبت من أموال المسلمين
للأسف شديد....
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3
2 - roka الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 00:02
مشي عند القرضاوي وروحاني واردوغان ، ممكن تسترجعوا طائرتكم من خليفة الاتراك اردوغان لتعويض خسائركم .
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-5
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