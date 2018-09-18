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الرئيسية | خارج الحدود | يهود يستعدون لـ"يوم الغفران" بالدجاج والمياه

يهود يستعدون لـ"يوم الغفران" بالدجاج والمياه

يهود يستعدون لـ"يوم الغفران" بالدجاج والمياه
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 14:25

يلوح يهود متشددون في إسرائيل بالدواجن فوق رؤوسهم في طقس يطلقون عليه اسم "كاباروت" استعدادا للاحتفال بيوم الغفران أكثر الأيام قدسية في السنة العبرية والذي يبدأ مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

في حي ميا شعاريم بالقدس وفي مدن أخرى في أنحاء إسرائيل يؤدي يهود متدينون صلوات وهم يؤدون الطقوس التقليدية بالطيور قبل ذبحها.

ويطلب المشاركون في الطقوس المغفرة ويمررون رمزيا ذنوبهم للطائر الذي يقولون عليه "بديلي، الكفارة".

ويستخدم معظم المشاركين الدواجن البيضاء في حين جلب عدد قليل دواجن بألوان داكنة. وعادة ما يتم التصدق بالدواجن المذبوحة للفقراء.

وترمز الطقوس إلى التطهر من الذنوب استعدادا ’ليوم الغفران’ الذي يصوم ويصلي فيه اليهود في أنحاء العالم.

وفي أسدود على شاطئ البحر المتوسط يؤدي البعض الشعائر التي يطلق عليها ‭‭"‬‬تشليخ" إذ يُخرج المشاركون كل ما في جيوبهم ويلقونه في الماء للتخلص من ذنوبهم في البحر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خليد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 14:38
ونحن المسلمين نتوجه إلى رب العزة و الجلال سبحانه و تعالى عما يشركون بالتهليل و التسبيح و الاستغفار ليغفر لنا ذنوبنا و الحمد لله على نعمة الإسلام
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2 - خالد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 14:45
الحمد والشكر لله على نعمة الاسلام
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3 - زروال الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 14:52
اليوم العاشر من الشهر السابع Tishri من التقويم اليهودى. يوم الغفران ترجمة للاسم العبري "يوم كيبور"، وكلمة كيبور من أصل بابلي ومعناها "يطهر" والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي "يوم الكفارة"، ويوم الغفران هو في الواقع يوم صوم ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيد، يطلق عليه اسم "سبت الأسبات" وهو اليوم الذي يطهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. وبحسب التراث الحاخامي، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا الشريعة حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطئيتهم في عبادة العجل الذهبي.
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