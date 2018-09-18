تجارة دبي الخارجية تحقق أزيد من 175 مليار دولار‎

هسبريس من الرباط

عزّزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها المستمر، لتصل قيمتها في النصف الأول من العام الجاري إلى 645 مليار درهم (175.6 مليار دولار)، محققة زيادة قدرها 5 ملايير درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) مقارنة بالنصف الأول من العام المنصرم.

وسجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 14% تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم إماراتي (6.5 مليار دولار) لتصل قيمتها إلى 203 ملايير درهم إماراتي (55.2 مليار دولار)؛ وهو ما يؤكد دور دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير، فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم إماراتي (102 ملايير دولار)، والصادرات 65 مليار درهم إماراتي (17.6 مليار دولار).

وأشاد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالأداء المتميز لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2018 وقال: "يبرهن هذا الإنجاز نجاح المبادرات الحكومية في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، تأكيداً لمواصلة التقدم السريع في تحقيق الريادة العالمية ضمن مختلف المجالات".

وشدد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أن "الوصول إلى قمم جديدة في أداء دبي الاقتصادي والمالي في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية، ونتطلع إلى المزيد من الأفكار المبتكرة لنسبق بإنجازاتنا ما يتطلع العالم إلى إنجازه بعد عشر سنوات، بتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية كشركاء في قيادة الثورة الصناعية الرابعة".