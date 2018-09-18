خارجية روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بموسكو

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو.

يأتي الاستدعاء بعدما حملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بنيران الدفاعات الجوية السورية قبالة السواحل السورية أمس.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف قال إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية، وهو الأمر الذي تسبب في سقوطها.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة ومن ثم مقتل 15 جنديا روسيا كانوا على متنها.