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كُتّاب وآراء
مهاتير يرفض إعدام ماليزي باع زيت القنب لمرضى
أعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن دعمه لمراجعة حكم إعدام صادر عن محكمة محلية بحق ماليزي كان يبيع زيت القنب لمرضى على أعتاب الموت.
وقال مهاتير محمد للصحفيين عندما سئل عن قضية الشاب محمد لقمان البالغ من العمر 29 عاما "أعتقد أننا ينبغي أن نراجع هذا الحكم"، حسبما أفادت صحيفة (مالاي ميل) المحلية.
وكان الشاب المعتقل منذ آواخر عام 2015 قد قدم طعنا في الحكم الصادر بواسطة محكمة عليا في 30 غشت الماضي.
وقال المدان خلال المحاكمة إن زيت القنب الذي كان يبيعه للمرضى المصابين بأمراضي مثل السرطان كان يساعدهم على تحمل المعاناة.
وتطبق عقوبة الاعدام في ماليزيا في جرائم مثل الإرهاب والقتل والخيانة واغتصاب القصر.
وجرى تطبيق هذه العقوبة على تسعة مجرمين بماليزيا خلال 2016، بحسب الإحصاءات المتوفرة