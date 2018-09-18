24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  3. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مهاتير يرفض إعدام ماليزي باع زيت القنب لمرضى

مهاتير يرفض إعدام ماليزي باع زيت القنب لمرضى

مهاتير يرفض إعدام ماليزي باع زيت القنب لمرضى
هسبريس - إفي
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 09:04

أعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن دعمه لمراجعة حكم إعدام صادر عن محكمة محلية بحق ماليزي كان يبيع زيت القنب لمرضى على أعتاب الموت.

وقال مهاتير محمد للصحفيين عندما سئل عن قضية الشاب محمد لقمان البالغ من العمر 29 عاما "أعتقد أننا ينبغي أن نراجع هذا الحكم"، حسبما أفادت صحيفة (مالاي ميل) المحلية.

وكان الشاب المعتقل منذ آواخر عام 2015 قد قدم طعنا في الحكم الصادر بواسطة محكمة عليا في 30 غشت الماضي.

وقال المدان خلال المحاكمة إن زيت القنب الذي كان يبيعه للمرضى المصابين بأمراضي مثل السرطان كان يساعدهم على تحمل المعاناة.

وتطبق عقوبة الاعدام في ماليزيا في جرائم مثل الإرهاب والقتل والخيانة واغتصاب القصر.

وجرى تطبيق هذه العقوبة على تسعة مجرمين بماليزيا خلال 2016، بحسب الإحصاءات المتوفرة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.