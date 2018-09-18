24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:09
|13:27
|16:51
|19:34
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد
- "أورنج" تطلق باقات للأنترنيت بتقنيات جديدة
- مطالب صحية في المغرب
- القيادة الليبية تنتظر خروج الميليشيات من طرابلس
- المغاربة والهوَس بالهجرة
محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)
"مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)
هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)
- محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب - (67)
- عسكريون وسياسيون إسبان يحتفون بالذكرى الـ521 لاحتلال مليلية - (52)
- رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب - (50)
- مبروكي: التربية الدينية الخاطئة تُنتج "مؤمنين آليّين" في المغرب - (43)
- الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تندد بدعم إيران للجماعات الإرهابية بالعالم
ندد مجلس الوزراء السعودي بما أسماه "الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية".
وفي جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ذكر المجلس أن إيران تمارس "أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته".
وأشاد المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة مؤخرا.
وبالمثل، أشاد بالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وجدد المجلس تأكيده على "أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة".
يذكر أن السعودية وإيران تتنافسان بشأن الهيمنة الإقليمية في المنطقة، وتدعم القوتان؛ السنية والشيعية، كيانات متناحرة في عدة نزاعات مثل اليمن وسوريا