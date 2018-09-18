السعودية تندد بدعم إيران للجماعات الإرهابية بالعالم

هسبريس - متابعة

ندد مجلس الوزراء السعودي بما أسماه "الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية".

وفي جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ذكر المجلس أن إيران تمارس "أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته".

وأشاد المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة مؤخرا.

وبالمثل، أشاد بالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجدد المجلس تأكيده على "أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة".

يذكر أن السعودية وإيران تتنافسان بشأن الهيمنة الإقليمية في المنطقة، وتدعم القوتان؛ السنية والشيعية، كيانات متناحرة في عدة نزاعات مثل اليمن وسوريا