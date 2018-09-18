"التحالف العربي" يحقق في عملية عسكرية باليمن

هسبريس - و.م.ع

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح تحقيق في إحدى عملياتها العسكرية في محافطة صعدة شمال البلاد "للنظر في احتمال وجود حادث عرضي".

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيادة القوات المشتركة "أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقه العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي".

وأوضح أن الوثائق المتعلقة بعملية استهداف قوات التحالف الخميس الماضي "لتجمع عناصر المليشيا الحوثية التابعة لإيران بمنطقة (مران) بمحافظة صعدة، التي تعد من مناطق العمليات العسكرية"، تمت إحالتها إلى (الفريق المشترك لتقييم الحوادث) للتحقيق في هذا الحادث.

واشار المالكي إلى أن فتح التحقيق في الحادث جاء "بناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم ايضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر في صفوف المدنيين أثناء عملية الاستهداف".

وأكد البيان "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية في العمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

وكان التحالف أكد، في وقت سابق، التزامه بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات للضحايا، وبذل الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.