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الرئيسية | خارج الحدود | مقطع فيديو يعزل مدير الأمن الداخلي بألمانيا

مقطع فيديو يعزل مدير الأمن الداخلي بألمانيا

مقطع فيديو يعزل مدير الأمن الداخلي بألمانيا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 20:50

قالت الحكومة الألمانية في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستعزل مدير جهاز الأمن الداخلي هانس -جيورج ماسن.

وأضافت أن ماسن، الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف، سيصبح مسؤولا رفيعا في وزارة الداخلية بمجرد رحيله عن الجهاز.

وكان ماسن قد شكك في صحة مقطع فيديو يظهر فيه محتجون من اليمين المتطرف وهم يلاحقون مهاجرين في مدينة كيمنتس بعد مقتل رجل ألماني طعنا.

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