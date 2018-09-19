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آبل تسدد ضرائب بقيمة 14 مليار يورو في أيرلندا

آبل تسدد ضرائب بقيمة 14 مليار يورو في أيرلندا
هسبريس - د. ب .أ
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 00:35

أودعت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أكثر من 14 مليار يورو في أحد الحسابات كمستحقات ضريبية لأيرلندا قبل صدور حكمة المحكمة الأوروبية بشأن نزاع ضريبي بين المفوضية الأوروبية وأيرلندا.

كانت المفوضية الأوروبية قد قررت مقاضاة الحكومة الأيرلندية أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر، بدعوى عدم التزام الحكومة باسترداد ضرائب مستحقة على أيرلندا، في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية اعتبار المزايا الضريبية التي كانت أيرلندا تمنحها للشركة غير قانونية وتتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

كانت المزايا الضريبية تتيح لآبل دفع ضرائب أقل مما قد تدفعه شركات أخرى بحسب المفوضية، بينما سبق لأيرلندا وآبل أن توصلتا إلى اتفاق، في دجنبر، بشأن شروط الحساب الذي يمكن للشركة أن تحول من خلالها الضرائب غير المسددة.

وقال ريكاردو كاردوسو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه "في ضوء رد آبل لكل المساعدات الحكومية غير المشروعة التي حصلت عليها من أيرلندا فإن المفوضة فيستاغر ستقترح على زملائها المفوضين سحب الدعوى من المحكمة".

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