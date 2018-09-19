فلسطينيون: الجيش الإسرائيلي يقتل شخصين بغزة

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار خلال مظاهرة في شمال قطاع غزة، قرب معبر حدودي، مما أدى إلى مقتل محتجين فلسطينيين اثنين وإصابة 46 آخرين.

وقال سكان محليون إن العديد من الشبان أحرقوا إطارات سيارات، وألقوا الحجارة على العساكر، وذكر طبيب في المستشفى الإندونيسي في غزة إن الرجلين أصيبا بذخيرة حية، أحدهما في صدره والآخر في ظهره، بينما سقط ثلاثة من الجرحى.

وكان فلسطينيان قتلا قرب موقع هجوم صاروخي إسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل منتصف ليل الاثنين، وقال أقاربهما إنهما أبناء عمومة.