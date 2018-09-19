نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بالسل سنة 2017

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت المنظمة العالمية للصحة أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم خلال عام 2017.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن 1.6 مليون من المصابين لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه رغم الجهود التي تحققت لمنع حدوث 54 مليون وفاة بهذا المرض، منذ عام 2000، ما يزال العالم بعيدا عن الهدف المتعلق بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وأكدت OMS على أن السل ما يزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم، مبرزة أن التغطية العلاجية للمرض ما زالت عند نسبة 64 في المائة، ودعت إلى رفعها إلى 90 في المائة بحلول عام 2025 للوفاء بأهداف القضاء على المرض.

جدير بالذكر أن السل هو مرض تسببه سلالات مختلفة من البكتيريا الفطرية ويهاجم عادة الرئة كما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم وينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق رذاذ اللعاب من خلال السعال أو العطس.