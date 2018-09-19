24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد
- "أورنج" تطلق باقات للأنترنيت بتقنيات جديدة
- المغاربة والهوَس بالهجرة
- تقرير اقتصادي: تقسيم "أمازون" يجنب الاحتكار
- طارق يعود من جديد
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بالسل سنة 2017
أعلنت المنظمة العالمية للصحة أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم خلال عام 2017.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن 1.6 مليون من المصابين لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض العام الماضي.
وأشار المصدر إلى أنه رغم الجهود التي تحققت لمنع حدوث 54 مليون وفاة بهذا المرض، منذ عام 2000، ما يزال العالم بعيدا عن الهدف المتعلق بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وأكدت OMS على أن السل ما يزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم، مبرزة أن التغطية العلاجية للمرض ما زالت عند نسبة 64 في المائة، ودعت إلى رفعها إلى 90 في المائة بحلول عام 2025 للوفاء بأهداف القضاء على المرض.
جدير بالذكر أن السل هو مرض تسببه سلالات مختلفة من البكتيريا الفطرية ويهاجم عادة الرئة كما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم وينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق رذاذ اللعاب من خلال السعال أو العطس.