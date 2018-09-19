المكسيك ترحب بمارادونا في دوري الدرجة الثانية

هسبريس - افي

بلغ ولع المكسيكيين بالنجم الأرجنتني دييغو مارادونا حدا كبيرا بتأليف وتلحين مقطوعة غنائية لبطل العالم في مونديال 1986 والمدرب الحالي لفريق دورادوس.

ووضع فريق موسيقي مكسيكي أغنية تقول كلماتها: "صديقنا.. اليوم نقول لك مرحبا.. هنا بيتك. سنشجعك، سنؤازرك عندما تتحرك الكرة.. مرحبا بك في أرضنا سينالوا دييغو أرماندو مارادونا".

وتولى مارادونا (57 عاما) الأسبوع الماضي قيادة فريق دورادوس، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، ومنذ ذلك الحين انتابت المدينة حالة من التشجيع الحار.

وفاز الفريق في أولى مبارياته تحت قيادة الأسطورة الأرجنتيني، بحصة 4-1، على نادي كافيتاليروس وحصد ثلاث نقاط حاسمة في مشواره نحو الصعود.

ويرتبط مارادونا بذكريات طيبة في الأراضي المكسيكية منذ فوزه بكأس العالم 1986 التي شهدت سطوع نجمه كلاعب.