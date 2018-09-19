24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن إسرائيل (5.00)

  3. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. أمرابط يربح معركته أمام مدرب النصر السعودي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المكسيك ترحب بمارادونا في دوري الدرجة الثانية

المكسيك ترحب بمارادونا في دوري الدرجة الثانية

المكسيك ترحب بمارادونا في دوري الدرجة الثانية
هسبريس - افي
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 07:45

بلغ ولع المكسيكيين بالنجم الأرجنتني دييغو مارادونا حدا كبيرا بتأليف وتلحين مقطوعة غنائية لبطل العالم في مونديال 1986 والمدرب الحالي لفريق دورادوس.

ووضع فريق موسيقي مكسيكي أغنية تقول كلماتها: "صديقنا.. اليوم نقول لك مرحبا.. هنا بيتك. سنشجعك، سنؤازرك عندما تتحرك الكرة.. مرحبا بك في أرضنا سينالوا دييغو أرماندو مارادونا".

وتولى مارادونا (57 عاما) الأسبوع الماضي قيادة فريق دورادوس، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، ومنذ ذلك الحين انتابت المدينة حالة من التشجيع الحار.

وفاز الفريق في أولى مبارياته تحت قيادة الأسطورة الأرجنتيني، بحصة 4-1، على نادي كافيتاليروس وحصد ثلاث نقاط حاسمة في مشواره نحو الصعود.

ويرتبط مارادونا بذكريات طيبة في الأراضي المكسيكية منذ فوزه بكأس العالم 1986 التي شهدت سطوع نجمه كلاعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.