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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث"

الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث"

الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:42

أقر مجلس الوزراء الهندي أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت "الطلاق بالثلاث" العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.

وقضت المحكمة في غشت من العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق "أنت طالق" ثلاثا. وتحاول الحكومة سن تشريع "يحظر تماما" هذا الإجراء.

وقال مودي الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه "لن يهدأ لحين إنصافهن" في إشارة إلى النساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شلح أمريكي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:57
كان عليهم يمنعوا الزواج بصفة نهائية إحتراما للرجل و السبب واضح بالعين المجردة في الصورة أعلاه.
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2 - N.H الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:20
ههههه قريب تقولو ليهم تزوجو صحا و لا تمشي لحبس
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2
3 - Kamal الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:28
أحسن قرار اتخذته هذه الدولة، فكمن من عائلات تشتت وأولاد تشردو بسبب كلمة يقولها أب غير واعي، و عوض أن يساعد فقهاؤنا في لم الشمل يفتون بأن الزوجة أصبحت حرام على زوجها دون أي اعتبار لمفهوم العائلة.
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4 - abdo الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 12:33
لا حول ولا قوة الا بالله !!!!!!!
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