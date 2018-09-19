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كُتّاب وآراء
قانون تركي يعدل شروط منح الجنسية للأجانب
أقدمت تركيا على تبسيط شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار، وكذا الإيداع في البنوك التركية.
وحسب القانون الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات.
وتم تعديل، أيضا، تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث أصبح الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.
كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليونين إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
عبدة أردوغان وعصابات إخوان الشياطين يتسترون على هذه الأرقام ولا زالوا يدافعون عن نموذجهم الفاشل لأن جعبتهم ليس فيها اي بديل ولا بديل لهم سوى الاستمرار في ركوب رؤوسهم في إطار سياسة (واخا طارت معزة)
لنعود الى قضية بيع المواطنة التركية البخسة من الذي سيشتريها ؟
طبعا سيشتريها الخليجيين وخاصة القطريين وسيصبحون كلهم مواطنين أتراك من الدرجة الثانية، وسيشتريها كل المنخرطين في جماعة إخوان الشياطين الميسورين الذين نهبوا بلدانهم، كما سيشتريها كل المجرمين وتجار المخدرات الذين يبحثون عن هويات جيدة لكي يختفوا خلفها !