قانون تركي يعدل شروط منح الجنسية للأجانب

هسبريس - متابعة

أقدمت تركيا على تبسيط شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار، وكذا الإيداع في البنوك التركية.

وحسب القانون الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات.

وتم تعديل، أيضا، تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث أصبح الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليونين إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.