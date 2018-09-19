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الرئيسية | خارج الحدود | قانون تركي يعدل شروط منح الجنسية للأجانب

قانون تركي يعدل شروط منح الجنسية للأجانب

قانون تركي يعدل شروط منح الجنسية للأجانب
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:30

أقدمت تركيا على تبسيط شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار، وكذا الإيداع في البنوك التركية.

وحسب القانون الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات.

وتم تعديل، أيضا، تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث أصبح الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليونين إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hwari wld lb3arir الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:39
صافي غادي نبيع شي دجاجات انمشي نشد الجنسية التركية
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2 - free thinker الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:42
قرار جيد. الآن لي مقدرش عبى امريكا او فرنسا او كندا او السويد يمكن يكون البديل هو تركيا، وبثمن مناسب وبلد سيتقدم اكثر في السنوات المقبلة ان لم يقم حزب العدالة والتنمية بالتشبث يالكراسي، كما انه بلد اوروبي.. صراحة هاد تواركة مطورين. ادعو شباب المغرب الى الهجرة ثم الهجرة ثم الهجرة وخا لجزر القمر غير المغرب لي متبقاوش فيه راه مافيه ميعجب
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3 - احمد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:46
الجنسية التركية فحالها فحال الجنسيات ديال دول العالم التالت. بهاد العروض لي دارت تقدر تاخد الجنسية في دولة اوربية.
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4 - ABIDAN الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:00
الحكومة التركية قطعة أشواط جد جيدت ومازالت مستمرة .أتمنى لهم التوفيق
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5 - تركي حقيقي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:07
الجنسية الامريكية تمنح ببلاش شريطة تكون خدام او معندكش سوابق الان تركيا تعرض علينا جنسية ب 250مليون سنتيم الله الله عيش نهار تسمع خبار
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6 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:09
أصبحت المواطنة التركية بخسة الثمن وضعها الديكتاتور اردوغان في المزاد العلني فقط ب 250 الف دولار بعدما انفجرت الفقاعة الاقتصادية التركية التي تبناها ويفتخر بها إخوان الشياطين الملاعبين الذين يريدون ان يجعلوا منها نموذجهم الاقتصادي الناجح لتسويقه في باقي الدول العربية، والواقع أن اقتصاد تركيا مجرد فقاعة نفخها معبودهم وعشيقهم اردوغان ب 470 مليار دولار من الديون الخارجية وبتضخم هائل تعدى 17% وبديون داخلية بلغت 90% الإنتاج الداخلي الخام التركي أي ما يعادل 800 مليار دولار من الديون الداخلية !
عبدة أردوغان وعصابات إخوان الشياطين يتسترون على هذه الأرقام ولا زالوا يدافعون عن نموذجهم الفاشل لأن جعبتهم ليس فيها اي بديل ولا بديل لهم سوى الاستمرار في ركوب رؤوسهم في إطار سياسة (واخا طارت معزة)
لنعود الى قضية بيع المواطنة التركية البخسة من الذي سيشتريها ؟
طبعا سيشتريها الخليجيين وخاصة القطريين وسيصبحون كلهم مواطنين أتراك من الدرجة الثانية، وسيشتريها كل المنخرطين في جماعة إخوان الشياطين الميسورين الذين نهبوا بلدانهم، كما سيشتريها كل المجرمين وتجار المخدرات الذين يبحثون عن هويات جيدة لكي يختفوا خلفها !
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7 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:12
وما قيمة الجنسية التركية ؟ لا يمكنك السفر لأي بلد أوروبي بدون تأشيرة مثلها مثل الجنسية المغربية ، في إسبانيا شراء منزل ب 150000 ألف أورو يعطيك الإقامة وبعدها الجنسية تسمح لك بالدخول لكل دول العالم
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