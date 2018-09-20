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الرئيسية | خارج الحدود | الخمور المغشوشة تقتل 19 شخصا في ماليزيا

الخمور المغشوشة تقتل 19 شخصا في ماليزيا

الخمور المغشوشة تقتل 19 شخصا في ماليزيا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 23:53

أكدت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، مقتل 19 شخصا جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة، بينما تواصل تحليلاتها لعينات مادة الميثانول الموجودة في المشروبات التي تسببت في تسمم الضحايا.

وأصيب إجمالي 51 شخصا بالتسمم، 14 منهم في حالة خطرة بالمستشفى، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستار".

وتناول الضحايا الويسكي من ماركة "غراند رويال" و"ماندالاي"، والجعة من ماركة "كينغ فيشر" وحصلوا عليها من محال تجارية مختلفة في منطقة كلانج فالي في كوالالمبور.

وأفاد المدير العام للصحة، نور هشام عبدالله، بأن جميع الضحايا عانوا من أعراض التسمم بمادة الميثانول التي تعمل الجهات المعنية على تحليلها بعد أخذ عينات من المشروبات التي تمت مصادرتها من نقاط البيع المتضررة.

وبين الضحايا جنسيات ماليزية ونيبالية وبورمية وهندية وبنغالية، وفقا للسلطات التي تنتظر نتيجة فحوصات الطب الشرعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ليلة تاربخية الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:08
زيديني عشقا ,, ما عندي ما نقول ............................
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