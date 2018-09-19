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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب زعيم "داعش"

محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب زعيم "داعش"

محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب زعيم "داعش"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:54

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد ابرز قيادات تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الذي شغل منصب نائب أبوبكر البغدادي.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي الذي شغل مناصب عديدة في تنظيم داعش منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضو اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم و منصب نائب للبغدادي ".

وأضاف أن "المدان كان قد هرب إلى سورية وعمل في العلاقات العشائرية ومن ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق واخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان ".

واشار إلى أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان وفقا لأحكام قانون مكافحة الارهاب".

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