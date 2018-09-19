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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تسلم للمغرب جزائريين اعتقلا في تييرا

إسبانيا تسلم للمغرب جزائريين اعتقلا في تييرا

إسبانيا تسلم للمغرب جزائريين اعتقلا في تييرا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 17:55

سلمت دورية من الحرس المدني الإسباني مهاجرين جزائريين اثنين للسلطات المغربية بعد فترة قصيرة من القبض عليهما في جزيرة تييرا الخاضعة للسيادة الإسبانية والواقعة على بعد 200 متر من سواحل مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، بحسب مصدر أمني.

وأوضح مصدر أمني مغربي لـ(إفي) أن المهاجريين غير الشرعيين في الثلاثينيات من العمر، ونقلا إلى قسم شرطة الحرس الملكي المغربي في مدينة إمزورن، على بعد 14 كلم جنوب الحسيمة.

وكان الجزائريان قد وصلا لتلك الأرضي الإسبانية عوما وألقى الحرس المدني الإسباني القبض عليهما في الجزيرة وقام باقتيادهما إلى المياه المغربية لتسليمهما إلى حرس الدرك.

وأشار الجزائريان إلى أنهما كان يسعيان للمرور بجزيرة (تييرا) غير المأهولة إلى جزيرة أخرى قريبة من الحسيمة، مأهولة وخاضعة للسيادة الإسبانية أيضا، لطلب اللجوء.

يذكر أن عام 2018 شهد تزايدا في خروج قوارب الهجرة من السواحل المغربية المطلة على البحر المتوسط.

وأحبطت أجهزة الشرطة المغربية منذ مطلع العام الجاري 54 ألف محاولة للهجرة (برا وبحرا عبر سياج سبتة ومليلة)، منها 14 ألف محاولة فقط في شهر غشت الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل بوموجة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:55
في حياتي رأيت أو سمعت بقطري أو إماراتي أوسعودي هارب من بلده البيترولي والغازي حتى رأيت الجزائريين يهربون من بلاد البيترول والغاز بوتفليقة وعصابته أخذوا البيترول والغاز وتركوا غاز اللوبيا للشعب ومع كل هذا يقولون لهم أن اسويسرا وأستراليا والنرويج والمغرب وفرنسا وأمريكا يتربصون ويحسدون الجزائر على حياة الرفاهية
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