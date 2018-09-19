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كُتّاب وآراء
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الملك يواسي ترامب في ضحايا إعصار "فلورانس"
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:10
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر إعصار "فلورانس" الذي اجتاح مناطق عدة بجنوب شرق البلاد، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ومما جاء في برقية الملك "بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة، وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي، وصادق التضامن والمواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا لكم ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، والشفاء العاجل للمصابين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:36
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
2 - حلالة 59 الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:41
و ترامب لم يواسي المسلمين. بل نكل و قهر الفلسطينيين في الحرية و الصحة و المأكل. زد على ذلك أنه يريد خنق العالم. و الطبيعة تحاربه بأمر من الله عز و جل الذي يحرم الظلم و جعله حرام
3 - abdell الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:01
ومن يواسي المواطن الضعيف و المقهور ببلادنا .لك الله ياوطني .انشري هسبريس
4 - مواطن الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:03
و من سيواسي عائلات الشباب الدين قضو غرقا في البحر و من سيواسي المغاربة الأحياء الأموات في وطنهم لك الله يا وطني حسبنا الله ونعم الوكيل
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