الملك يواسي ترامب في ضحايا إعصار "فلورانس"

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر إعصار "فلورانس" الذي اجتاح مناطق عدة بجنوب شرق البلاد، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ومما جاء في برقية الملك "بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة، وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي، وصادق التضامن والمواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا لكم ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، والشفاء العاجل للمصابين".