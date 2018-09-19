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الرئيسية | خارج الحدود | حزب الله: سنبقى في سوريا بعد "تسوية إدلب"

حزب الله: سنبقى في سوريا بعد "تسوية إدلب"

حزب الله: سنبقى في سوريا بعد "تسوية إدلب"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 22:45

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن جماعته باقية في سوريا ما دامت دمشق تريد ذلك.

وأبرمت تركيا، التي تحرص بشدة على تفادي صراع شامل وأزمة إنسانية على حدودها الجنوبية، اتفاقا مفاجئا مع روسيا، يوم الإثنين الماضي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب بهدف تلافي هجوم وشيك.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني: "نحن باقون هناك حتى بعد التسوية والهدوء في إدلب ... هدوء الجبهات سيؤثر بطبيعة الحال على الأعداد الموجودة ولكن أصل البقاء نحن باقون هناك حتى إشعار آخر".

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