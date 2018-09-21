رئيس إقليم كتالونيا يتشبث باستفتاء تقرير المصير

هسبريس - إفي

حذر رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز أنه "لن يقبل" استفتاء تقرير مصير في الإقليم ذاتي الحكم لا يتضمن خيار الاستقلال.

وطلب تورا إلى سانشيز أيضا أن يحدد مقترحه لتعديل وضع إقليم كتالونيا كإقليم ذاتي الحكم، والقانون الذي يحدد صلاحيات وسلطات حكومته داخل إسبانيا.

بالمثل، أكد تورا أنه لن يتخلى "مطلقا عن راية الحوار والوساطة" من أجل تسوية الملف الكتالوني، رغم أنه عاد وشدد على أنه لا يرى "أي حل آخر خلاف لاستفتاء على تقرير المصير".

وأبرز رئيس إقليم كتالونيا "لن نقبل بأقل" مما حصلت عليه أسكتلندا، في إشارة إلى الاستفتاء الذي اتفقت عليه مع حكومة بريطانيا وأجري في 2014.

ومن المنتظر أن يبحث سانشيز وتورا هذا الملف خلال الاجتماع الذي ينتظر أن يعقد "منتصف أكتوبر المقبل" وفقا لما ذكره تورا.

وعرض سانشيز، الذي يرأس حكومة إسبانيا منذ يونيو الماضي، على سلطات كتالونيا الحوار لكن وفقا للدستور الإسباني، وقد سبق وأن أكد لتورا أن تقرير المصير "لا يتماشى مع إسبانيا" في الاجتماع الأول بينهما في التاسع من يوليوز الماضي بقصر مونكلوا في مدريد.