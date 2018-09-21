ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا

هسبريس - إفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أسوأ خطأ في تاريخ" الولايات المتحدة كان قرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بغزو العراق وأفغانستان بالعقد الماضي.

وأكد ترامب في مقابلة مع صحيفة (ذا هيل) الرقمية "أسوأ خطأ ارتكب في تاريخ بلدنا كان تدخل الرئيس بوش في الشرق الأوسط".

وتابع "من المحتمل أن يكون (الرئيس باراك) أوباما (2009-2017) قد أخرجهم بشكل سيئ (في إشارة لقوات العراق وجزء من القوات المنتشرة في أفغانستان)، ولكن التدخل هناك كان بالنسبة لي أسوأ خطأ في تاريخ بلدنا".

ولم يذكر ترامب مباشرة العراق أو أفغانستان، ولكنه أبدى منذ حملته الانتخابية غضبه من قرار بوش بغزو هذين البلدين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وشدد "انفقنا 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط (...) سبعة تريليون دولار وملايين الارواح، لأنني أحب ان أحصي (الأرواح التي فقدت في) الجانبين. ملايين الأرواح".

وأشار إلى أن هذا الخطأ يأتي قبل أخطاء أخرى مثل الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865).

وقال "يمكن فهم نشوب حرب أهلية. الحرب الأهلية مختلفة لكن تدخلنا في الشرق الأوسط كان يوما سيئا حقا بالنسبة لنا".

وعلى عكس المبلغ الذي ذكره ترامب، كان البنتاجون قد أكد هذا الأسبوع ان الولايات المتحدة انفقت 1.5 تريليون دولار في العراق وافغانستان وسوريا بين 2001 و2018.