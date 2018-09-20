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كُتّاب وآراء
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلوّح بالحرب ضد إيران
لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بشن حرب ضد إيران، مرجحا في شأن آخر، أن يستغرق تطبيع العلاقات مع الدول العربية التي وصفها بـ"المعتدلة" سيستغرق وقتا.
وقال نتنياهو في مراسم أقيمت في مدينة القدس لإحياء ذكرى الجنود الذي قتلوا في حرب عام 1973 مع مصر: " علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت الحرب علينا، سنتحرك بكل قوتنا ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا".
وأضاف، بحسب نص تصريحه:" إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق الأوسط وهي تمارس عدوانا يدعو على الملأ إلى تدمير إسرائيل، من واجبنا الدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر وسنواصل القيام بذلك".