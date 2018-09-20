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كُتّاب وآراء
ترامب يطالب "أوبك" بخفض فوري لأسعار النفط
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول "أوبك" خاصة الواقعة منها في منطقة الشرق الأوسط، بخفض أسعار النفط الخام "فورا".
تأتي تصريحات ترامب، قبيل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب للجنة المراقبة في أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بالعاصمة الجزائر.
وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع تويتر، أن بلاده توفر الحماية لدول الشرق الأوسط.. "الشرق الأوسط لن يكون آمنا بدوننا لفترة طويلة.. مع ذلك يستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى وأعلى".
وتركزت تصريحات الرئيس الأمريكي، لدول "أوبك" التي تتألف من 15 عضوا، بسبب إنتاجها قرابة ثلث الطلب العالمي على النفط الخام، بحجم 32.5 مليون برميل يوميا.
وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر المقبل.
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تعليقات الزوّار (9)
ولكن هل سينعكس خفض الاسعار في السوق الدولية على الاسعار في محطاتنا الوطنية