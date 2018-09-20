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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يطالب "أوبك" بخفض فوري لأسعار النفط

ترامب يطالب "أوبك" بخفض فوري لأسعار النفط

ترامب يطالب "أوبك" بخفض فوري لأسعار النفط
هسبريس - الأناضول
الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:37

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول "أوبك" خاصة الواقعة منها في منطقة الشرق الأوسط، بخفض أسعار النفط الخام "فورا".

تأتي تصريحات ترامب، قبيل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب للجنة المراقبة في أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بالعاصمة الجزائر.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع تويتر، أن بلاده توفر الحماية لدول الشرق الأوسط.. "الشرق الأوسط لن يكون آمنا بدوننا لفترة طويلة.. مع ذلك يستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى وأعلى".

وتركزت تصريحات الرئيس الأمريكي، لدول "أوبك" التي تتألف من 15 عضوا، بسبب إنتاجها قرابة ثلث الطلب العالمي على النفط الخام، بحجم 32.5 مليون برميل يوميا.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - السوسي الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:37
أحسن حاجة درتيها من نهار وليتي رئيس
ولكن هل سينعكس خفض الاسعار في السوق الدولية على الاسعار في محطاتنا الوطنية
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11
2 - harrokki الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:47
En voilà une bonne nouvelle !!!! Espérons que Trump va leur imposé le prix de 10/15$ baril ça arrange les affaires des pays pauvres et ça va calmer les indiens de la péninsule d'Arabie et leur va-ton en guerre
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4
3 - ح.ع الله الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:55
إيواك ليهوم السي ترامب هادي غادي نساندوك فيها خاص البترول يكون ب 30 دولار للبرميل وأقصى ثمن خاصو يكون 40 دولار، علاه مالهوم كا يصاوبوه، ياك غير ديال الله وكا يجبدوه ويبيعوه !
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14
4 - zakariae الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:05
زيدهم ا ترامب انت لغتقاد لينا هذ مساخيط الوالدين راه قهرونا بهذا الغلاء اسحب القواة الامريكية و خليهم يطاحنو بيناتهم و يجربو الخراب الي زرعوا فالعرب
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6
5 - un malade mental الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:05
il se prend pour le boss de la planete.
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-3
6 - IBN JAZAYER الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:17
يا سي ترامب واش بغيت تضع العالم تحت رجلك وتتحكم فيه كمى تريد اتمنى من المنضمة ان لاتسمع لتغريداتك وتستمر على اتفاقية الجزائر التي جلبت كل الخير للاعضاء فااكد لا تذهب بعبدا بخرجانك وسوف تدفع الثمن غاليا بسياستك المتهرة وانت تعلم ما هو دوائك وهو الدب الروسي والصين العملاقة وهذه هي صراحتي اضن لا تعجب الغير منتجين النفط
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-6
7 - Observateurr الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:24
ياليث السيد ترامب يأمر ليس بخفض أسعار النفط لوحده،بل أن يوسع أمره بخفض أجور من خلف النفط من الدول العربية و أمر بخفض ريع النفط ومراقبة طريقة إنفاق عائداته....حتى تتمكن الشعوب الدول التي بها النفط من الإستقرار بدل اللخبطة التي يغرق فيها الحكام العرب من جهة و القهر الدي يحياه شعوب المنطقة العربية...من جانب ترامب هدا لا يمزح وليس بماكر بل صريح الأفعال وبوجه مكشوف يعبر عن أفكاره، مهما كانت!! اللعب معه يتطلب قليل من القوة فقط....
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2
8 - اقتصادي الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:32
في الحقيقة ففي هاته النقطة بالدات بالنسبة لترامب تلامس الصواب ولا تجانبه لان التضامن من طرف دول الابيك مع دول المعمور سواء الدول الغنية او الدول النامية او حتئ الدول الفقيرة بانزل ثمن البترول الئ مادون اربعين دولارا للبرميل ستكون له ايجابيات كثيرة وعديدة وشتئ علئ اقتصاديات هته البلدان ماسيءتر ايجابا عل المعيش اليومي للبشرية جمعاء .
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9 - sissou abdellah الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:37
أول مرة يأخد فيها ألرئيس الأمريكي قرارا يستحق التنويه
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