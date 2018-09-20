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كُتّاب وآراء
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معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا
الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:48
تلقى رجل وامرأة اليوم 24 جلدة لإقامتهما علاقة خارج إطار الزواج في مقاطعة آتشية، وهي المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية.
وتم تنفيذ العقوبة أمام العامة قبالة أحد المساجد في باندا آتشيه عاصمة المقاطعة.
وقال ممثل من الحكومة المحلية قبل تنفيذ العقوبة "هذا الجلد لا يجب أن يكون عقوبة بدنية فحسب بل درسh لنا".
وتبلغ العقوبة القصوى للاختلاط في آنجيه 30 جلدة وفقا لآخر مراجعة للشريعة التي بدأ تطبيقها عام 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
1 - N.H الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:56
الشريعة الإسلامية لا تقول 24 جلدة لغير المتزوج و إنما 100 جلدة و تغريب عام أما للمتزوج فالعقوبة واضحة الرجم حتى الموت
2 - ام رضا الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:56
في الدول العربية علاقات خارج الزواج حدث ولا حرج
3 - موحا الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:56
نعم الدولة الإسلامية اللهم فوقهم فما يرد الله والعباد
4 - mourad majilan الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:57
أنا أومن ان شرع الله هو الوحيد الذي يمكن ان يتبث الاستقرار و العدل في العالم . لا داعي لان تضربوا المثال بالدول الاروبية فهي مصدر السر لبلداننا
5 - غيورة الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:57
ماشاء الله هادا هو العدل ، لوكان كان يُطَبّق هاد الشي لكان العالم الاسلامي بأمان . الله يزيد من امثالك يا أندونسيا يا بلد الحق والعدل.
6 - عبد ربه الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:59
العززززززززززز أجمل خبر لهدا اليوم . نزيدكم واحد الخبر في الأتجاه المعاكس بالنسبة لمن يرون أنها عقوبة كبيرة ّ اسمع .......... أكثر من 20 عاهرة مغربية تم دبحهن في الأمارات كما يدبح الدجاج في احدى شقق الدعارة و الفيديو صورته الشرطة الأماراتية و ليس كدبا ........... فشكرا للسؤولين المغاربة اللدين بفضح انفتاحهم و دولتهم التقدمية تمكنوا من غزو كل العالم بالمنتوج المغربي لدرجة أنه أصبح يدبح بالحيوانات حسبنا القوي حسبا الجبار حسبنا الله اللدجي لا الاه سواه ربي انا تعلم ما في قلبي فحققه لي يا رب ما ندعي على حتى واحد في هاد التعليق بصح في قلب راني نتمنى ليكم يا مسؤولين ما لا يعلمه الاه رب العباد....العز اندونيسا
7 - master الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:00
هذا شرع آلله في الارض فلماذا بعض الناس يخجلون من تطبيق هذه الاحكام بدعوى انها تتنافى مع حقوق الانسان.فالله عز وجل هو خالق هذا الكون بقوانينه وكل تجلياته ويعلم سكناته وحركاته، وهو أدرى سبحانه وتعالى بما يناسبنا ويضمن استمرارنا.
8 - طنجة الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:01
لو كان العالم يسير نحو هذا الاتجاه لما كثر الفساد والخراب والحروب فعقبى لمن خشي الله
9 - مغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:02
فقط يمكنك القاء نظرة على الشواطى و الشقق المفروشة و الفنادق و التعليقات الفيسبوكية لتعرف حجم النفاق الاجتماعي للمغاربة . لتكن لكم الشجاعة ولو مرة واحدة و الاعتراف بان الكل يمارس علاقات جنسية حارج الزواج لانه لا شيء اقوى من الطبيعة الانسانية
10 - مغربية لا دينية الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:03
تخلف و رجعية
عيب أن نرى الكرامة الإنسانية تهان هكذا أمام الملأ
عيب أن نرى الكرامة الإنسانية تهان هكذا أمام الملأ
تعليق غير لائق
-24
11 - عبد آلله الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:07
ممتاز لن يكون حكم عادل إلا بشرع ألله مهما بلغ علم البشر
12 - hayat الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:08
هههه. لو كان هاد العقوبة تطبق في المغرب!!!! ضربو عدد السكان في 24 جلدة ... هههه كم تساوي؟
13 - خديجة الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اعظم وأحسن وأقوم شرع الله يا ليث كل الدول المسلمة مثل هاذه المقاطعة الإندونيسية
14 - ماريا الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:12
هادي هي العقوبة اللي خاص يطبقوها على المتحرشين و المغتصبين حتى هوما
15 - مريم الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:13
ما كاينش شي نص فيه 30 جلدة .. هاذي عقوبة "رمزية".. مادام نتوما راجعتوا و اجتهدتوا.. زيدوا اجتهدوا اكثر و عيدوا النظر في العقوبة...واش عقوبة تليق بالقرن 21..
16 - amine الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:13
يا ليت هاذ الجلد يقام للمجرمين و ناهبي المال العام بأجمل بلد في العالم
17 - John Snow الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:14
قمة التخلف ... مهما تقدمت الدول الاسلامية ستبقى رجعية...
تعليق غير لائق
-11
18 - الحسين بدون الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:14
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامة حد من حدود الله خير لكم من ان تمطروا اربعين ليلة .
19 - ahelame الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:14
هاذ الجلد خاصو إدار للمجرمين و المشرمين فبلادنا ، باش نرتاحو ولو قليلا
20 - لوجدي الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:14
طبق احكام الشريعة كما جاءت في الكتاب و السنة، الزاني و الزانية الغير محصنين لكل واحد منهما 100 جلدة و للمحصنين الرجم حتى الموت
21 - sammy الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:15
على دولتنا المحترمة ان تطبق عدا القانون وان يطبق شرع الله في المغتصبين والمجرمين والقتل وكل كن يفسد في الارض لقد انتشر الفساد والاجرام في المغرب بكيرة ارجو النشر
22 - sifao الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:15
طبيعي جدا ، الخشونة والعنف وجهان لعملة البداوة...ثقافة نبذ الحي والقيم النبيلة وتمجيد العنف والخشونة والرذيلة ...
23 - كمال من هولندا الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:16
بزاااف علينا فالمغرب باش نوصلو لدوك الناس.
مجتمعنا منحل اخلاقيا إلا من رحم الله
هذه نتائج الحرية و إعطاء العلمانيين و الحداثيين و اللادينيين حرية الكلام في العامة و المنادات على الحرية الجنسية و الاختلاط...و النتيجة، عنوسة، كأبة، أمراض، تحرش، إغتصاب، زنى، أطفال زنى....
الحل هو الرجوع لشرع الله، اما الرجوع لافكار ماما فرنسا و العلمانيين فنتيجته ستكون كارثية على المجتمع و هدا ما بدأنا نشاهده
مجتمعنا منحل اخلاقيا إلا من رحم الله
هذه نتائج الحرية و إعطاء العلمانيين و الحداثيين و اللادينيين حرية الكلام في العامة و المنادات على الحرية الجنسية و الاختلاط...و النتيجة، عنوسة، كأبة، أمراض، تحرش، إغتصاب، زنى، أطفال زنى....
الحل هو الرجوع لشرع الله، اما الرجوع لافكار ماما فرنسا و العلمانيين فنتيجته ستكون كارثية على المجتمع و هدا ما بدأنا نشاهده
24 - sami الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:17
ربما هذه هي المدينة التي ساذهب اليها انشاء الله من اجل الزواج
25 - من المغرب الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:20
لماذا في المغرب لا تكون هناك منطقة تطبق فيها الشريعة.حتى نرى اي الخلل في الحد من السرقة والكذب والزنا والكريساج ....
26 - الصحراوي إبن تافيبلالت الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:28
غالبية المواطنين المغاربة يتمنون الحكم بالشريعة الأسلامية بالمغرب كله ،/ وبإبعاد القانون الوضعهي بالمغرب ، لأن الحكم بالشريعة الربانية ستعطي حكما حقيقفيا للمغاربة وتنهي ب\لك الطرق الملتوية والتي يطبقها القانمون الوضعي ..وإ\ا قرر المغرب الحكم بيالشريعة اتلأ لاهية ستتراجع كل المحاولات اليائسة والغير الشرعية إلى الوراء وتتضح الأمور الحقيقية ويطمإن المغاربة عن ممتلكاتنهم وأرواحهم وأجسادهم مما يرتك حاليا منم فساد..نتمن من الله أن يعود االحكم يالشريعة الربانية حتى يطإن المغاربة ، وتعود الأمور إلى طبيعتها لوجود أمير الامومنين جلالة الملك محمد السادس كرئيس للدولة المغربية والحكم الشرعي ..
27 - souhail_2311 الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:31
هههههه لو كانوا يطبقون شرع الله لما جلدوهم 24 جلدة بل 100 جلدة
28 - مغربي قح الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:37
هذا هو الإسلام الحقيقي فلو كانت تعاليم الإسلام الحقيقية تُطبق ببلادنا
لما وجدنا فيها زاني ولا سارق ولا راشي ولا غشاش ولا نصاب ولا محتال ولا ظالم ولا قتال ولا مدمن خمر ومخدرات ولا متاجر فيهم ووووو
وليس كما يعتقد بنو علمان وملحدين بأن التخلص من الدين هو الحل الوحيد للتخلص من الفساد ويُعطون الأمثلة بالدول الغربية التي يعبدونها لكنهم ينسون أن ما جعل الغرب يتقدم ليس علمانيتهم وإنما قوانينهم الصارمة التي تُطبق بصرامة على عامة الشعب من الحاكم لأخر فرد بالمجتمع وهذا ما يجعلهم يتجنبون أقل الأغلاط خوفا من أن يعاقبو عليها بالسجن والغرامات
عكسنا نحن بالمغرب عندنا تسيب كبير في كل المجالات والقانون لا يطبق بصرامة على الشعب كي ينضبط ويكون مواطن صالح لنفسه ولعائلته ولبلاده ولهذا السبب وكذلك بسبب البعد عن الله وتعاليم الاسلام وصلنا إلى ما نحن عليه من انحطاط أخلاقي وقيمي غير مسبوق على مر تاريخ المغرب
والله يهدي هاد الشعب الذي ينتقد كل المسؤولين ويعتقد أن المشكل والعيب فيهم ولا يعلم ان أكبر مشكل في طريق تقدم المغرب هو الشعب الذي اصبح عالة على ظهر المغرب وفوق هذا يطالب بحقوقه وهو لم يقدم أبسط واجباته!؟
لما وجدنا فيها زاني ولا سارق ولا راشي ولا غشاش ولا نصاب ولا محتال ولا ظالم ولا قتال ولا مدمن خمر ومخدرات ولا متاجر فيهم ووووو
وليس كما يعتقد بنو علمان وملحدين بأن التخلص من الدين هو الحل الوحيد للتخلص من الفساد ويُعطون الأمثلة بالدول الغربية التي يعبدونها لكنهم ينسون أن ما جعل الغرب يتقدم ليس علمانيتهم وإنما قوانينهم الصارمة التي تُطبق بصرامة على عامة الشعب من الحاكم لأخر فرد بالمجتمع وهذا ما يجعلهم يتجنبون أقل الأغلاط خوفا من أن يعاقبو عليها بالسجن والغرامات
عكسنا نحن بالمغرب عندنا تسيب كبير في كل المجالات والقانون لا يطبق بصرامة على الشعب كي ينضبط ويكون مواطن صالح لنفسه ولعائلته ولبلاده ولهذا السبب وكذلك بسبب البعد عن الله وتعاليم الاسلام وصلنا إلى ما نحن عليه من انحطاط أخلاقي وقيمي غير مسبوق على مر تاريخ المغرب
والله يهدي هاد الشعب الذي ينتقد كل المسؤولين ويعتقد أن المشكل والعيب فيهم ولا يعلم ان أكبر مشكل في طريق تقدم المغرب هو الشعب الذي اصبح عالة على ظهر المغرب وفوق هذا يطالب بحقوقه وهو لم يقدم أبسط واجباته!؟
29 - ازول الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:39
ايجيوا عندنا يطبقوه، والله تايبقاو يجلدو 24\24 ساعة مايساليو.
30 - هشام الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:42
الناس كايزيدو للقدام و هادو راجعين بينا للقرون الوسطى. غادي نّْدب
31 - هشام الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:44
ماشاء الله هادا هو العدل ياليته كان عندنا مثل هدا القانون بدل مانراه من منكر فهاد البلاد ولا حول ولا قوه الا بالله
32 - rime الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:45
لو طبقت الشريعة في المغرب لجلد عدد كبير من المغاربة و المغربيات ........
34 - ماسين الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:49
واضح من كل هذا أن الاسلام الحقيقي هو الذي تطبقه داعش والطالبان وبوكو حرام والشباب الصومالي
انكشف امركم من جديد.
انكشف امركم من جديد.
35 - Ziga الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:57
شرع الله اتى غريب وسيضل غريب الا من هداه سبحانه
36 - hicham الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:03
هده هى الشريعة الإسلامية اتي كانت في طريقها إلى جانب
37 - amazigh الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:05
c est la loi de Hamou Rabi...comme al3ayn bi l3ayn wa ssinu bi ssin....et ainsi de suite
38 - امينة الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:10
لو كنا تنطبق شرع الله كن بزاف ديال الحوائج تقادو. محدنا تنبعدو على الشرع وحياتنا تسوء يوم بعد يوم. القتل السرقة الشدود المخدرات. ................
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