معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا

هسبريس - إفي

تلقى رجل وامرأة اليوم 24 جلدة لإقامتهما علاقة خارج إطار الزواج في مقاطعة آتشية، وهي المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية.

وتم تنفيذ العقوبة أمام العامة قبالة أحد المساجد في باندا آتشيه عاصمة المقاطعة.

وقال ممثل من الحكومة المحلية قبل تنفيذ العقوبة "هذا الجلد لا يجب أن يكون عقوبة بدنية فحسب بل درسh لنا".

وتبلغ العقوبة القصوى للاختلاط في آنجيه 30 جلدة وفقا لآخر مراجعة للشريعة التي بدأ تطبيقها عام 2015.