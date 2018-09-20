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كُتّاب وآراء
اتهام جراح أمريكي وصديقته باغتصاب 1000 امرأة
يتابع الجراح غرانت روبيكو، نجم برنامج تلفزيون الواقع، مع صديقته كريسا لورا ريلي، بتهمة اغتصاب امرأتين التقيا بهما في حانة ومطعم عام 2016، قبل أن يتبين مؤخرا تورطهما في قضايا اعتداء محتملة على 1000 ضحية أخرى.
وأفاد ممثلو الادعاء أن روبيكو (38 عاما) وصديقته ريلي (31 عاما) كانا يتصيدان ضحاياهما، من الحانات والمطاعم في نيوبورت بيتش بكاليفورنيا.
وتبحث الشرطة في قضايا مئات النساء اللواتي ظهرن في مقاطع فيديو على هاتفيهما، حيث قال توني راكوكاس، النائب العام لمقاطعة أورانج: "يوجد على هاتفي المتهمين مقاطع فيديو لنساء مخمورات، أبعد ما يكن قادرات على القبول أو الرفض".
واستطرد راكوكاس: "نعتقد أن المتهمين استخدما مظهرهما الحسن وسحرهما، للتقرب من ضحاياهما وإعطائهن شعورا زائفا بالأمان، بشكل خاص لأن الناس يميلون للوثوق بالأطباء، كما أن وجود الطرف الأنثوي جعلهن يشعرن بالراحة للمتهمين.
وتشير الأدلة إلى وجود المزيد من الضحايا، قد يصل عددهن إلى أكثر من 1000 امرأة"، وفقًا لموقع "إم إس إن".