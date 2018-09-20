24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  4. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  5. أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اتهام جراح أمريكي وصديقته باغتصاب 1000 امرأة

اتهام جراح أمريكي وصديقته باغتصاب 1000 امرأة

اتهام جراح أمريكي وصديقته باغتصاب 1000 امرأة
هسبريس ـ متابعة
الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:35

يتابع الجراح غرانت روبيكو، نجم برنامج تلفزيون الواقع، مع صديقته كريسا لورا ريلي، بتهمة اغتصاب امرأتين التقيا بهما في حانة ومطعم عام 2016، قبل أن يتبين مؤخرا تورطهما في قضايا اعتداء محتملة على 1000 ضحية أخرى.

وأفاد ممثلو الادعاء أن روبيكو (38 عاما) وصديقته ريلي (31 عاما) كانا يتصيدان ضحاياهما، من الحانات والمطاعم في نيوبورت بيتش بكاليفورنيا.

وتبحث الشرطة في قضايا مئات النساء اللواتي ظهرن في مقاطع فيديو على هاتفيهما، حيث قال توني راكوكاس، النائب العام لمقاطعة أورانج: "يوجد على هاتفي المتهمين مقاطع فيديو لنساء مخمورات، أبعد ما يكن قادرات على القبول أو الرفض".

واستطرد راكوكاس: "نعتقد أن المتهمين استخدما مظهرهما الحسن وسحرهما، للتقرب من ضحاياهما وإعطائهن شعورا زائفا بالأمان، بشكل خاص لأن الناس يميلون للوثوق بالأطباء، كما أن وجود الطرف الأنثوي جعلهن يشعرن بالراحة للمتهمين.

وتشير الأدلة إلى وجود المزيد من الضحايا، قد يصل عددهن إلى أكثر من 1000 امرأة"، وفقًا لموقع "إم إس إن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.