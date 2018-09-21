24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موظفو التربية الوطنية حاملو الشهادات والتطلع إلى الإنصاف
- الإجهاز على العربية مقدمة للإجهاز على الأمازيغية
- عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
- ارحلوا.. أنتم المسؤولون !
- "الشركة العامة" تفتتح المركز التكنولوجي الإفريقي
رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)
أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)
- احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء - (86)
- رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية - (82)
- الأمن يوقف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا - (78)
- رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك - (74)
- مئات الآلاف من الشيعة يحيون ذكرى مقتل الحسين في كربلاء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع 9 أشخاص في حادث سير بولاية أريزونا
قالت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية اليوم الخميس إن سيارة متعددة الأغراض كانت تقل سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين اصطدمت مباشرة بسيارة أخرى على طريق سريع في الولاية مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وقالت إدارة السلامة العامة في الولاية إن حادث التصادم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عندما اصطدمت السيارة التي تقل سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون واثنين من الأمريكيين مع سيارة ركاب أخرى على طريق 79 السريع قرب فلورنس بولاية أريزونا.
وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب التصادم التي وقع على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من فينيكس.